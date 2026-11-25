A los 3 minutos del primer tiempo Sequeira remató al arco y Montero la atajó. Fue una clara opción para anotar del equipo dirigido por el equipo dirigido por Alfredo Berti. Se animaba la Lepra y preocupaba al flamante campeón de la Copa Sudamericana.

Después Matías Fernández tiraba desviado. Pero en esos primeros minutos del partido el Azul del Parque mostraba una gran actitud y estaba bien parado en la cancha.

Hasta que Villa le pegaba a la pelota, que daba en el brazo de Bonifacio (el jugador estaba de espaldas) adentro del área y el juez Luis Lobo Medina marcaba el penal tras la la revisión en el VAR. Fue una polémica decisión del árbitro.

Paredes ejecutaba el remate desde los doce pasos de muy buena manera y el Xeneize se ponía 1 a 0 de manera injusta.

Después Villalba tiraba al arco y la pelota salía desviada.