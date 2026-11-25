La sede de la gran final de la Copa Argentina entre Boca y Platense finalmente será el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El compromiso se mudará al norte del país y se llevará a cabo a las 20 horas.

Boca llegó a la última instancia del certamen luego de eliminar a Banfield en Mendoza por 3 a 0. Por su parte, el Calamar dejó en el camino a Atlético Tucumán en la instancia de penales por 5 a 4, luego de empatar en tiempo regular por 1 a 1.

Boca juega los octavos de final ante Independiente Rivadavia

Boca busca seguir en la senda del triunfo y, a días de haber ganado la Tabla Anual y la Copa Sudamericana, se ilusiona con seguir conquistando títulos. Esta vez, el equipo del Vasco Arruabarrena intentará dejar en el camino a Independiente Rivadavia cuando se enfrente al equipo de Berti, esta noche desde las 21 en la Bombonera, por los octavos de final del Clausura.

En caso de persistir en el certamen, el Xeneize continuará con la ardua seguidilla de partidos ya que el calendario del Clausura tiene previsto terminar el 12 de diciembre.