La Albiceleste escribió un mensaje titulado: "Maradona, una huella que el tiempo no borra".
Boca Juniors puso en valor el legado del 10.
El Napoli con una imagen que emociona.
La carta abierta de Argentinos Juniors.
La Conmebol publicó las diferentes camisetas que el Diego utilizó: Selección argentina, Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona, Napoli y Newell's (faltó la imagen con la camiseta del Sevilla).
El mensaje de la Liga Profesional de Fútbol.
Sevilla recordó al 10 cuando usaba un peinado especial: una cubata única.
El Lobo fue el último equipo que tuvo a Diego como DT.
Dalma Maradona escribió: "Voy a pedir justicia hasta que la tengas".
El próximo 22 de diciembre a las 12 del mediodía se dará a conocer el veredicto y la eventual sentencia.