La Albiceleste escribió un mensaje titulado: "Maradona, una huella que el tiempo no borra".

#DiegoEterno Maradona, una huella que el tiempo no borra.A seis años de su partida, Diego Armando Maradona permanece en la historia del fútbol argentino, con un legado trasciende generaciones y continúa presente en cada rincón del deporte. https://t.co/N2E6QB9LZk https://t.co/vyQBCoVMMs — Selección Argentina (@Argentina) November 25, 2026

Boca Juniors puso en valor el legado del 10.

En cada triunfo, en cada rezo, en los tatuajes y en las banderas: siempre presente en el corazón de los bosteros. Te extrañamos, Pelu https://t.co/3K9PG526xg — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 25, 2026

El Napoli con una imagen que emociona.

1960 - https://t.co/SSwOFM3Ptu — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 25, 2026

Diego https://t.co/tl1skAtW4U — Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) November 25, 2026

La carta abierta de Argentinos Juniors.

#AAAJ Carta abierta para Diego. https://t.co/mSMjOm9qxO — Argentinos Juniors (@AAAJoficial) November 25, 2026

La Conmebol publicó las diferentes camisetas que el Diego utilizó: Selección argentina, Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona, Napoli y Newell's (faltó la imagen con la camiseta del Sevilla).

Se cumplen seis años de la partida de Diego Armando Maradona https://t.co/2NWGG3Jxrw — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) November 25, 2026

El mensaje de la Liga Profesional de Fútbol.

Por siempre en nuestra memoria.#DiegoEterno https://t.co/oUWyQBMfSk — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) November 25, 2026

Sevilla recordó al 10 cuando usaba un peinado especial: una cubata única.

Hoy se cumplen seis años de que Maradona nos dejó El mundo del fútbol te echa de menos, Diego https://t.co/S8QrC0DYR6 — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) November 25, 2026

D10S s . https://t.co/udyFLUkAid — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) November 25, 2026

El Lobo fue el último equipo que tuvo a Diego como DT.

Nosotros tambien miramos al cielo pensando en vos y sonreimos. Te extrañamos, Diego https://t.co/Oyxu3tXel1 — Club de Gimnasia y Esgrima La Plata (@gimnasiaoficial) November 25, 2026

Dalma Maradona escribió: "Voy a pedir justicia hasta que la tengas".