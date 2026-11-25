El futbolista con presente en el Pincha llegó a Independiente Rivadavia en 2024 proveniente de Talleres de Córdoba. En la Lepra apenas disputó 16 partidos, pero con un nivel tal que le valió la salida al gigante europeo para dar el salto en su carrera.

En el Nerazzurri, Palacios apenas jugó 3 partidos para luego partir cedido al Monza donde vistió los colores del elenco blanquirrojo por 8 encuentros. En enero de este 2026 apareció Estudiantes de La Plata para devolverle la continuidad y ponerlo nuevamente en la vidriera de los grandes.

En el conjunto platense, Tomás Palacios se encuentra a préstamo con opción de compra. Sin embargo, la ficha del defensor está tasada en 6 millones de euros por lo que en el Pincha consideran difícil poder quedarse con la joyita de 23 años que ha sido clave en el esquema del equipo finalista de Copa Libertadores.

Mientras tanto, en River trabajan para poder incorporarlo. En el Millonario negocian por un préstamo con opción de compra, al igual que lo obtuvo Estudiantes de La Plata en enero de este año.

En el elenco de Núñez buscan reforzar la zaga central donde Lautaro Rivero y Lucas Martínez Quarta han bajado su nivel y se requieren alternativas. Tomás Palacios es el ideal no solo porque ha sido titular durante casi todo el año en Estudiantes sino porque su gran rendimiento lo llevó incluso a ser convocado por Lionel Scaloni a la Selección argentina en las ventanas de marzo y octubre. En la Albiceleste, el ex Lepra debutó en la victoria por 7 a 0 frente a Burkina Faso, donde jugó todo el segundo tiempo en reemplazo de Lisandro Martínez.