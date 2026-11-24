Boca, el más campeón de la Recopa Sudamericana

Boca Juniors es el equipo más exitoso en la historia de la Recopa Sudamericana, ostentando 4 títulos en su palmarés y una sola final perdida.

El conjunto Xeneize disputó la Recopa en 5 ediciones (1990, 2004, 2005, 2006 y 2008), habiendo ganado 4 de ellas y tropezado en una sola ocasión

Las finales de la Recopa Sudamericana que disputó Boca

1990 (Campeón): Venció a Atlético Nacional de Colombia en Miami 1 a 0, habiendo accedido como campeón de la desaparecida Supercopa Sudamericana.

2004 (Subcampeón): Empató (1-1) frente a Cienciano de Perú en Fort Lauderdale y cayó 4-2 en la definición por penales.

2005 (Campeón): Superó a Once Caldas de Colombia tras imponerse 3-1 en el partido de ida en La Bombonera y caer 1-2 en la vuelta disputada en Manizales.

2006 (Campeón): Se coronó bicampeón ante São Paulo de Brasil al ganar 2:1 en Buenos Aires e igualar 2:2 en el Estadio Morumbí.

2008 (Campeón): Derrotó a Arsenal de Sarandí tras ganar 3:1 en el cotejo de ida en Avellaneda e empatar 2:2 en la revancha en La Bombonera.

Estadísticas y récords destacados

Líder de la tabla histórica: Boca ocupa el primer lugar en la tabla histórica de puntos de la Recopa Sudamericana con 15 unidades acumuladas en 8 partidos jugados (4 victorias, 3 empates y 1 derrota, con 15 goles a favor y 10 en contra).

Bicampeonato: Es uno de los únicos 4 clubes en la historia que han logrado consagrarse campeones en dos ediciones consecutivas (2005 y 2006).

Goleador histórico: Rodrigo Palacio es el máximo goleador histórico de la competencia con 5 goles, todos anotados con la camiseta de Boca. Por su parte, Martín Palermo también convirtió 2 goles en el certamen para el club.

Final con más goles: La serie de 2008 ante Arsenal de Sarandí comparte el récord de la final con mayor cantidad de goles anotados en la historia del torneo, sumando 8 tantos en total (5 marcados por Boca y 3 por Arsenal)

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