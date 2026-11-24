Al mismo tiempo, Mansur explicó que la dirigencia ya mantuvo contactos con representantes para buscarles salidas o alternativas en clubes de Primera División a los futbolistas que no están contemplados en esa línea inicial, aunque aclaró que el cuerpo técnico tendrá su palabra en función de las preferencias futbolísticas para armar el plantel.

Más allá de Mansur: Pablo de Muner tendrá la última palabra sobre el armado del nuevo plantel.

Además, remarcó que la única gestión concreta realizada para repatriar a un jugador a préstamo durante el armado anterior fue por Matías González, desde Los Andes.

Uno por uno: los 15 jugadores a préstamo con futuro a definir

En total, son 15 los jugadores cedidos cuya situación contractual y deportiva deberá resolverse de cara a la próxima temporada en Godoy Cruz:

Gonzalo Abrego (a préstamo en San Lorenzo)

(a préstamo en San Lorenzo) Luca Martínez Dupuy (a préstamo en FC Juárez de México)

(a préstamo en FC Juárez de México) Facundo Altamira (a préstamo en Defensa y Justicia)

(a préstamo en Defensa y Justicia) Daniel Barrea (a préstamo en Universidad de Concepción)

(a préstamo en Universidad de Concepción) Gastón Moreyra (a préstamo en Almirante Brown)

(a préstamo en Almirante Brown) Luciano Pascual (a préstamo en Almirante Brown)

(a préstamo en Almirante Brown) Mariano Santiago (a préstamo en Almirante Brown)

(a préstamo en Almirante Brown) Braian Salvareschi (a préstamo en Deportivo Morón)

(a préstamo en Deportivo Morón) Federico Rasmussen (a préstamo en Colón)

(a préstamo en Colón) Bruno Leyes (a préstamo en Tigre)

(a préstamo en Tigre) Matías González (a préstamo en Los Andes)

(a préstamo en Los Andes) Matías Ramírez (a préstamo en Águilas Doradas)

(a préstamo en Águilas Doradas) Agustín Auzmendi (a préstamo en Gimnasia y Esgrima La Plata)

(a préstamo en Gimnasia y Esgrima La Plata) Kevin Parzajuk

Bruno Barrionuevo

Con el regreso a la máxima categoría ya asegurado, la palabra de José Mansur abre un escenario de negociaciones y definiciones rápidas sobre el futuro de estos jugadores en el mercado de pases.