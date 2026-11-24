En aquella fotografía retro se observa al actual zaguero central junto a Leandro Paredes y a otro niño cuya identidad no trascendió, imagen que refleja el largo camino recorrido desde sus inicios hasta convertirse en compañeros de equipo.

Además, el juvenil acompañó la publicación con dos frases cargadas de simbolismo: "Los sueños están para cumplirse" y "Gracias capitán", dedicatoria en la que etiquetó directamente al mediocampista campeón del mundo para sellar una historia que conmovió al mundo Boca.

El defensor de Boca transmite seguridad en la zaga central.

Facundo Herrera es de la cantera de Boca

El defensor nació el 11 de julio de 2006 en Villa Tesei, Buenos Aires, y aunque se hizo conocido por su apodo, Jagger (ya que guarda un gran parecido con el cantante de los Rolling Stones), manifestó que prefiere que no lo llamen así.

Defiende los colores del Xeneize en las categorías inferiores desde los seis años y, en junio de 2024, firmó su primer contrato profesional. Luego, en septiembre de 2025, extendió su vínculo hasta diciembre de 2028 y el 18 de agosto de 2026 concretó su debut en Primera División. Rápidamente se consolidó en el equipo principal y, en apenas tres meses, conquistó dos títulos: Campeón de Liga y la Copa Sudamericana.

Con apenas 20 años y una personalidad que parece impermeable a la presión de los grandes escenarios, el nombre de Facundo Herrera empieza a instalarse de manera natural en el radar del recambio generacional de la Selección Argentina.

Su solvencia en la última línea de Boca, sumada al roce cotidiano con referentes de jerarquía internacional como el propio Leandro Paredes, lo posiciona como uno de los proyectos más firmes del fútbol local para pelear por un lugar en la zaga central de la Albiceleste en el mediano plazo.