Más tarde, a las 17, se llevarán a cabo los siete partidos restantes de manera simultánea. Entre los más destacados se encuentran: el enfrentamiento entre el Real Madrid, que tiene puntaje ideal (junto al PSG), frente al PSV Eindhoven de Países Bajos; el cruce entre el Manchester City de Enzo Fernández ante el Napoli (necesitado de ganar por estar fuera de los playoffs); y el compromiso del Arsenal frente al Borussia Dortmund.

También tendrán acción los argentinos Nico Paz y Máximo Perrone cuando el Como de Italia reciba al AEK Atenas de Grecia con el objetivo de conseguir un nuevo triunfo que le permita afianzarse en las primeras posiciones (actualmente está cuarto con nueve puntos).

Los otros tres partidos que se jugarán a partir de las 17 serán Feyenoord - Porto, Slovan Bratislava - Betis y RB Leipzig - Lens.

La quinta fecha de la Champions League iniciará con el Real Madrid y el Paris Saint-Germain de Francia como líderes con 12 puntos cada uno, mientras que los otros seis equipos que por ahora clasificarían de manera directa a los octavos de final son Arsenal, Como, Barcelona, Aston Villa, Manchester City y Liverpool.

Equipos destacados como Manchester United, Inter de Milan y Atlético de Madrid se encuentran hoy en fase de playoffs. Aquellos combinados que terminen en entre los puestos 9 y 24 disputarán los 16avos de final de la Champions League una vez terminada la fase regular.

El cronograma y horarios de la quinta fecha de la Champions League

Martes 24

Galatasaray vs Aston Villa - 14:45

Bodo Glimt vs LASK - 14:45

Como vs AEK Atenas - 17

Feyenoord vs Porto - 17

Arsenal vs Borussia Dortmund - 17

Slovan Bratislava vs Betis - 17

Manchester City vs Napoli - 17

Real Madrid vs PSV Eindhoven - 17

RB Leipzig vs Lens - 17

Miércoles 25