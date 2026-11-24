La Champions League retoma su acción este martes en una intensa jornada en la que se disputarán nueve partidos correspondientes a la quinta fecha de la fase regular.
La Champions League iniciará su quinta fecha de la fase regular con interesantes partidos para disfrutar
La Champions League retoma su acción este martes en una intensa jornada en la que se disputarán nueve partidos correspondientes a la quinta fecha de la fase regular.
Son 36 equipos los que compiten en este nuevo formato por llegar a la final en Madrid, el 5 de junio de 2027.
La acción comenzará a las 14:45 (hora de Argentina), con dos partidos. En uno de ellos, el Galatasaray recibirá en Turquía al Aston Villa de Inglaterra, mientras que en el otro el Bodo Glimt de Noruega hará lo propio con el LASK de Austria.
Más tarde, a las 17, se llevarán a cabo los siete partidos restantes de manera simultánea. Entre los más destacados se encuentran: el enfrentamiento entre el Real Madrid, que tiene puntaje ideal (junto al PSG), frente al PSV Eindhoven de Países Bajos; el cruce entre el Manchester City de Enzo Fernández ante el Napoli (necesitado de ganar por estar fuera de los playoffs); y el compromiso del Arsenal frente al Borussia Dortmund.
También tendrán acción los argentinos Nico Paz y Máximo Perrone cuando el Como de Italia reciba al AEK Atenas de Grecia con el objetivo de conseguir un nuevo triunfo que le permita afianzarse en las primeras posiciones (actualmente está cuarto con nueve puntos).
Los otros tres partidos que se jugarán a partir de las 17 serán Feyenoord - Porto, Slovan Bratislava - Betis y RB Leipzig - Lens.
La quinta fecha de la Champions League iniciará con el Real Madrid y el Paris Saint-Germain de Francia como líderes con 12 puntos cada uno, mientras que los otros seis equipos que por ahora clasificarían de manera directa a los octavos de final son Arsenal, Como, Barcelona, Aston Villa, Manchester City y Liverpool.
Equipos destacados como Manchester United, Inter de Milan y Atlético de Madrid se encuentran hoy en fase de playoffs. Aquellos combinados que terminen en entre los puestos 9 y 24 disputarán los 16avos de final de la Champions League una vez terminada la fase regular.
Martes 24
Miércoles 25