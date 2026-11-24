La Municipalidad de Guaymallén puso en marcha una nueva campaña de controles de pirotecnia de cara a las fiestas de fin de año. El inicio de los operativos dejó como resultado el decomiso de aproximadamente 2.000 kilos de material pirotécnico, valuados en más de 100 millones de pesos, durante un procedimiento realizado en las inmediaciones del barrio Lihué.
Guaymallén inició los controles de pirotecnia con un decomiso de 2.000 kilos valuados en más de $100 millones
Un operativo conjunto en Guaymallén permitió secuestrar cerca de 2.000 kilos de pirotecnia, además de carne, medicamentos y clausurar un comercio
La intervención fue coordinada entre distintas áreas municipales y fuerzas provinciales, con el objetivo de prevenir la comercialización y el almacenamiento irregular de estos productos, considerados de alto riesgo para las personas, los animales y el ambiente.
Un operativo que permitió secuestrar pirotecnia, carne y medicamentos
El procedimiento se desarrolló en viviendas ubicadas en la zona de calle Belgrano, a partir de una investigación de la División Investigativa Integrada y Leyes Especiales (DIILE) de la Policía de Mendoza, que solicitó la colaboración del municipio para llevar adelante los allanamientos.
Durante las inspecciones se detectaron tres viviendas conectadas entre sí. En una de ellas funcionaba un depósito de pirotecnia; en otra se encontraron freezers con carne vacuna y de pollo cuya procedencia no pudo ser acreditada y sobre la que existían dudas respecto de sus condiciones sanitarias; mientras que la tercera era utilizada como vivienda.
Además de los cerca de 2.000 kilos de pirotecnia, se decomisaron 70 kilos de productos cárnicos y medicamentos. También se dispuso la clausura de un comercio por no contar con la documentación habilitante correspondiente.
La pirotecnia secuestrada fue entregada a la División Explosivos del Ministerio de Seguridad de Mendoza, organismo que tendrá a su cargo su posterior destrucción.
Guaymallén quiere evitar la venta clandestina
Con este operativo comenzó formalmente la temporada de fiscalización 2026-2027 en el departamento de Guaymallén. La campaña busca detectar y evitar la venta, distribución y almacenamiento clandestino de pirotecnia, especialmente en el período previo a las celebraciones de fin de año.
Para ello, el municipio conformó una mesa de trabajo junto con la DIILE y la División Explosivos del Ministerio de Seguridad, con el fin de coordinar inspecciones y fortalecer las acciones preventivas durante las próximas semanas.
Reducir riesgos para personas, animales y el ambiente
Desde la comuna señalaron que estos operativos apuntan a minimizar situaciones de riesgo vinculadas al uso y almacenamiento de material pirotécnico fuera de la normativa vigente.
El trabajo articulado entre las áreas municipales y las fuerzas de seguridad provinciales continuará en distintos puntos de Guaymallén, con controles orientados a garantizar condiciones de seguridad y prevenir incidentes durante las fiestas.
En pocas palabras
- Controles de pirotecnia: Guaymallén decomisó 2.000 kilos de pirotecnia, carne y medicamentos en operativos.
- Irregularidades detectadas: se secuestraron 70 kilos de carne y medicamentos sin procedencia acreditada, y se clausuró un comercio.
- Objetivo municipal: la campaña busca prevenir la venta y almacenamiento clandestino de pirotecnia para fin de año.