Durante las inspecciones se detectaron tres viviendas conectadas entre sí. En una de ellas funcionaba un depósito de pirotecnia; en otra se encontraron freezers con carne vacuna y de pollo cuya procedencia no pudo ser acreditada y sobre la que existían dudas respecto de sus condiciones sanitarias; mientras que la tercera era utilizada como vivienda.

Además de los cerca de 2.000 kilos de pirotecnia, se decomisaron 70 kilos de productos cárnicos y medicamentos. También se dispuso la clausura de un comercio por no contar con la documentación habilitante correspondiente.

La pirotecnia secuestrada fue entregada a la División Explosivos del Ministerio de Seguridad de Mendoza, organismo que tendrá a su cargo su posterior destrucción.

La campaña busca prevenir la venta y almacenamiento clandestino de pirotecnia para fin de año.

Guaymallén quiere evitar la venta clandestina

Con este operativo comenzó formalmente la temporada de fiscalización 2026-2027 en el departamento de Guaymallén. La campaña busca detectar y evitar la venta, distribución y almacenamiento clandestino de pirotecnia, especialmente en el período previo a las celebraciones de fin de año.

Para ello, el municipio conformó una mesa de trabajo junto con la DIILE y la División Explosivos del Ministerio de Seguridad, con el fin de coordinar inspecciones y fortalecer las acciones preventivas durante las próximas semanas.

Reducir riesgos para personas, animales y el ambiente

Desde la comuna señalaron que estos operativos apuntan a minimizar situaciones de riesgo vinculadas al uso y almacenamiento de material pirotécnico fuera de la normativa vigente.

El trabajo articulado entre las áreas municipales y las fuerzas de seguridad provinciales continuará en distintos puntos de Guaymallén, con controles orientados a garantizar condiciones de seguridad y prevenir incidentes durante las fiestas.