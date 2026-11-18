Luis Tirasso.

Con el tiempo, el almacén cerró y no quedaron fotografías ni filmaciones de la esfera. Pese a ello, la costumbre de nombrar la esquina sobrevivió intacta de generación en generación. Antiguos mendocinos recuerdan que hacia el año 1947 la referencia fantasma ya se utilizaba popularmente en la zona.

Actualmente, el área tiene un profundo valor histórico: hasta 1903 integró la Acequia de Gómez y fue pilar del desarrollo vitivinícola regional, rodeada por establecimientos tradicionales como Bodega Santa Ana. Hoy, en el sitio exacto del viejo almacén, se levanta un monumento de piedra dedicado al pionero Luis Tirasso.

Sin embargo, pese a los profundos cambios urbanos, La Bola de Lata en Mendoza todavía perdura más en la memoria que en los mapas y sigue siendo nombrada como si el tiempo no hubiera pasado.