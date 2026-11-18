En el departamento de Guaymallén, Mendoza, existen sitios icónicos cuya trascendencia popular supera a las cartelerías oficiales y mapas modernos. Uno de los casos más fascinantes es el de La Bola de Lata, una histórica denominación que identifica hasta hoy al célebre cruce de las calles Tirasso y Godoy Cruz, en los distritos de Buena Nueva y Capilla del Rosario.
La Bola de Lata: la mítica esquina de Mendoza que todos conocen y pocos saben su historia
Pese a ser una referencia cotidiana donde los vecinos se guían, en dicha esquina no existe actualmente ninguna estructura metálica. La historia oral cuenta que el origen del nombre se remonta a las primeras décadas del siglo XX, alrededor de 1920.
En ese lugar funcionaba un concurrido almacén de ramos generales perteneciente a un inmigrante árabe. El propietario colocó en un espacio del comercio una gran esfera de metal decorada con una luna y una estrella, símbolos representativos del islam. Aquella figura servía como guía visual para los paisanos que transitaban a caballo por la zona agrícola.
Con el tiempo, el almacén cerró y no quedaron fotografías ni filmaciones de la esfera. Pese a ello, la costumbre de nombrar la esquina sobrevivió intacta de generación en generación. Antiguos mendocinos recuerdan que hacia el año 1947 la referencia fantasma ya se utilizaba popularmente en la zona.
Actualmente, el área tiene un profundo valor histórico: hasta 1903 integró la Acequia de Gómez y fue pilar del desarrollo vitivinícola regional, rodeada por establecimientos tradicionales como Bodega Santa Ana. Hoy, en el sitio exacto del viejo almacén, se levanta un monumento de piedra dedicado al pionero Luis Tirasso.
Sin embargo, pese a los profundos cambios urbanos, La Bola de Lata en Mendoza todavía perdura más en la memoria que en los mapas y sigue siendo nombrada como si el tiempo no hubiera pasado.
En pocas palabras
- La Bola de Lata: icónica esquina de Mendoza, cruce de Tirasso y Godoy Cruz, mantiene vivo su nombre por tradición oral.
- Origen del nombre: data de 1920, por una esfera metálica decorada en un almacén de ramos generales, hoy desaparecido.
- Valor histórico: el sitio fue clave en el desarrollo vitivinícola y hoy alberga un monumento a Luis Tirasso.