Cuando ingresó a primer año en la Escuela de Agricultura de General Alvear, dependiente de la UNCuyo, en 2025, la curiosidad por las ciencias naturales llevó a Matías Noguerol a anotarse en la Olimpíada Argentina de Ciencias Junior (OACJ), un certamen nacional organizado por la propia casa de estudios de Mendoza.
Un año después, tras atravesar distintas instancias y una exigente preparación, el joven alvearense viajó a Costa Rica para representar al país en la Olimpíada Iberoamericana de Ciencias Junior, que se desarrolla hasta el domingo 29.
La competencia reúne a estudiantes de hasta 16 años de distintos países iberoamericanos en torno a las disciplinas de Biología, Física y Química. Matías es el único mendocino en la nómina nacional y también el integrante de menor edad del grupo de 6 jóvenes que conforman la representación argentina.
La delegación argentina
Junto a Noguerol están Facundo Gasparini y Nahuel Ballario, alumnos de la Escuela Técnica N° 35 Eduardo Latzina de Buenos Aires; Sofía Valko, del Colegio del Sol de Tucumán; Bruno Tagliati, del Instituto Senderos Azules de Buenos Aires; y Facundo Moggio, del Colegio Hermano Hermas de Brujin"de Santiago del Estero.
El camino de Matías comenzó en su escuela con el acompañamiento de los docentes Claudio Romero y Natalia Laspina, entrenando contenidos de Física, Química y Biología. Tras superar las etapas escolar e intercolegial, llegó a la instancia nacional en la UNCuyo, donde obtuvo un tercer puesto a nivel país en la edición 2025.
"Estábamos muy contentos con el logro conseguido, sobre todo por la edad de él, porque estaba en primer año, era muy chiquito y había llegado tan lejos", destacó Patricia Rodríguez, coordinadora de las actividades extracurriculares vinculadas con las olimpíadas del conocimiento en la Escuela de Agricultura.
A comienzos de marzo llegó la noticia de que Matías había quedado preseleccionado junto a otros 9 estudiantes de todo el país. A partir de allí comenzó una etapa de varios meses de estudio intensivo, actividades y evaluaciones hasta que las pruebas finales definieron a los 6 integrantes del equipo nacional.
El valor del esfuerzo y el respaldo docente
El estudiante de General Alvear contó que la preparación exigió constancia y sacrificio, aunque también le dejó aprendizajes y amistades: "Fue una tarea intensa, un poco pesada, pero al mismo tiempo hermosa, dan ganas de continuar y de esforzarse para poder dejar a la Argentina mejor parada cada vez".
En ese mismo sentido, subrayó el compañerismo generado con los demás preseleccionados: "Juntos estuvimos estudiando un montón, nos hicimos amigos y estuvimos aprendiendo mucho. Han sido muy buenos amigos, compañeros y nos hemos apoyado los unos en los otros".
Desde la comunidad educativa de la Escuela de Agricultura, conocida como la familia "chacarera", celebraron el logro y remarcaron el orgullo institucional de ver a un alumno tan joven proyectarse a nivel internacional, junto con el reconocimiento a todos los estudiantes de la escuela que participaron de las OACJ y alcanzaron destacadas posiciones.
En pocas palabras
- Alumno alvearense: Matías Noguerol representa a Argentina en la Olimpíada Iberoamericana de Ciencias Junior en Costa Rica.
- Logro nacional: el estudiante de la UNCuyo obtuvo un tercer puesto en la instancia nacional argentina.
- Preparación y apoyo: el joven destacó el esfuerzo, el compañerismo y el rol de sus profesores en su camino.