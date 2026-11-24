Orgullo alvearense. Matías Niguerol. Foto: UNCuyo

La delegación argentina

Junto a Noguerol están Facundo Gasparini y Nahuel Ballario, alumnos de la Escuela Técnica N° 35 Eduardo Latzina de Buenos Aires; Sofía Valko, del Colegio del Sol de Tucumán; Bruno Tagliati, del Instituto Senderos Azules de Buenos Aires; y Facundo Moggio, del Colegio Hermano Hermas de Brujin"de Santiago del Estero.

El camino de Matías comenzó en su escuela con el acompañamiento de los docentes Claudio Romero y Natalia Laspina, entrenando contenidos de Física, Química y Biología. Tras superar las etapas escolar e intercolegial, llegó a la instancia nacional en la UNCuyo, donde obtuvo un tercer puesto a nivel país en la edición 2025.

"Estábamos muy contentos con el logro conseguido, sobre todo por la edad de él, porque estaba en primer año, era muy chiquito y había llegado tan lejos", destacó Patricia Rodríguez, coordinadora de las actividades extracurriculares vinculadas con las olimpíadas del conocimiento en la Escuela de Agricultura.

A comienzos de marzo llegó la noticia de que Matías había quedado preseleccionado junto a otros 9 estudiantes de todo el país. A partir de allí comenzó una etapa de varios meses de estudio intensivo, actividades y evaluaciones hasta que las pruebas finales definieron a los 6 integrantes del equipo nacional.

Matías Noguerol hizo un gran esfuerzo para integrar el seleccionado argentino que viajó a Costa Rica para la Olimpíadas de Ciencias. Foto: UNCuyo

El valor del esfuerzo y el respaldo docente

El estudiante de General Alvear contó que la preparación exigió constancia y sacrificio, aunque también le dejó aprendizajes y amistades: "Fue una tarea intensa, un poco pesada, pero al mismo tiempo hermosa, dan ganas de continuar y de esforzarse para poder dejar a la Argentina mejor parada cada vez".

En ese mismo sentido, subrayó el compañerismo generado con los demás preseleccionados: "Juntos estuvimos estudiando un montón, nos hicimos amigos y estuvimos aprendiendo mucho. Han sido muy buenos amigos, compañeros y nos hemos apoyado los unos en los otros".

Quiero mandarle un agradecimiento especial a mis profesores Natalia Laspina, Claudio Romero y, a los tres profes, Matías Nieto, Eliana Alegretti y Amy Rivera, por todo el apoyo y el esfuerzo que pusieron para que se den estos resultados Quiero mandarle un agradecimiento especial a mis profesores Natalia Laspina, Claudio Romero y, a los tres profes, Matías Nieto, Eliana Alegretti y Amy Rivera, por todo el apoyo y el esfuerzo que pusieron para que se den estos resultados

Desde la comunidad educativa de la Escuela de Agricultura, conocida como la familia "chacarera", celebraron el logro y remarcaron el orgullo institucional de ver a un alumno tan joven proyectarse a nivel internacional, junto con el reconocimiento a todos los estudiantes de la escuela que participaron de las OACJ y alcanzaron destacadas posiciones.