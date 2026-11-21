"Mi vida ha sido un cúmulo de cosas que nunca pensé que iban a ocurrir. Nunca imaginé que iba a vivir en Japón, que me iba a casar con un japonés, y muchísimo menos que iba a ser receptora del Sagrado Tesoro", expresó.

La docente mendocina Marta Elena Pena de Matsushita fue condecorada con la Orden del Tesoro Sagrado por su aporte a la educación y la difusión de la cultura japonesa. Foto: Gentileza

De Mendoza a Japón: una historia de amor, aprendizaje y superación

La llegada de Marta en Japón comenzó cuando conoció a su esposo en la Universidad Nacional de Cuyo. Hiroshi Matsushita, de nacionalidad japonesa, fue el primer becario japonés de esa casa de estudios. Allí se conocieron, se enamoraron, se casaron y finalmente emprendieron una nueva vida en el país asiático.

Sin embargo, no todo fue color de rosas para Marta, ya que comenzar de cero en una sociedad con una lengua y costumbres completamente diferentes fue un gran desafío.

"La peor de todas las cosas que me sucedieron fue encontrarme a los 24 años como una analfabeta total, sin poder leer ni poder escribir", relató.

Con el paso del tiempo, Marta logró superar esa barrera y se convirtió en una autodidacta del idioma japonés. Aprendió a desenvolverse en una cultura distinta y construyó una carrera vinculada con el pensamiento político, la educación y el análisis de las sociedades argentina y japonesa.

Los tres símbolos de la Orden del Tesoro Sagrado

Al explicar el significado de la distinción que recibió, Marta detalló que la Orden del Tesoro Sagrado está representada por tres elementos simbólicos: el espejo, la espada y la diadema de rubíes.

Cada uno tiene un significado particular. El espejo representa la sabiduría; la espada, el valor; y la diadema de rubíes, la benevolencia. Se trata de símbolos que forman parte de una tradición japonesa vinculada con valores que la sociedad considera fundamentales.

La condecoración fue instituida en 1888 y reconoce contribuciones significativas al desarrollo de la sociedad. Cuenta con distintas categorías y es una de las distinciones honoríficas más importantes que concede el gobierno japonés.

En el caso de Pena de Matsushita, el reconocimiento está relacionado con su extensa labor académica, sus publicaciones y su aporte a la comprensión y difusión de la cultura japonesa dentro y fuera de ese país.

Marta regresó a la provincia para poder presentar su reciente libro "Japón y el Mundo", y durante su disertación habló sobre la importancia de tener una mirada integral sobre el modo en que Japón percibe al contexto internacional y cómo las sociedades construyen sus propias representaciones sobre la cultura asiática.

Entre los libros más destacados de Marta se encuentran "La cultura de Japón", "Las corrientes del pensamiento latinoamericano", "La mujer en la sociedad latinoamericana" y "Dos forjadores de la modernidad: Sarmiento y Fukuzawa".

Educación, envejecimiento y falta de trabajadores: los desafíos de Japón

Más allá de su historia personal y del reconocimiento recibido, Marta también compartió con radio Nihuil su mirada sobre la realidad actual de Japón. Entre los principales problemas mencionó el costo de la educación, el envejecimiento de la población y la falta de mano de obra en distintos sectores productivos.

En cuanto a la educación, Marta explicó que Japón tiene una tasa de analfabetismo prácticamente nula y que alrededor del 70% de quienes terminan la escuela secundaria continúa sus estudios en la universidad. Sin embargo, acceder a la educación superior representa un esfuerzo económico importante para las familias, que deben afrontar costos elevados.

Otro de los grandes desafíos es el envejecimiento de su población. Cerca del 38% de la población tiene más de 65 años.

Marta también mencionó la falta de trabajadores en la construcción, las dificultades para cubrir puestos vinculados con la atención de personas mayores y la escasez de jóvenes interesados en trabajar en el sector agrícola.

En su análisis, Marta dijo: "Tenemos una cultura que tiene síndrome de Momotaro, que piensa que las cosas malas vienen de afuera. Cuando te movés en una cultura, es fácil cambiar leyes y ordenanzas, pero es importante que la cultura cambie ese pensamiento".

Su planteo apunta a que las transformaciones sociales no dependen solamente de decisiones políticas o modificaciones normativas, sino también de cambios profundos en las formas de pensar y relacionarse.