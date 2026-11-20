Hoy tiene 48 años, está casada y es mamá de Juan Cruz, de 20, y Alma, de 15. Cuando decidió inscribirse en el profesorado sabía que no sería fácil. No solamente por el esfuerzo académico, sino por todo lo que implicaba reorganizar una vida que ya tenía sus tiempos, sus compromisos y sus afectos.

Se animó a estudiar una carrera impulsada por su amiga

"Comenzar una carrera a esta edad significaba enfrentar prejuicios, miedos e inseguridades. Me preguntaba si iba a poder, si no estaba llegando demasiado tarde", recuerda.

Pero se animó.

En 2023 ingresó al profesorado de Educación Primaria en el Instituto Tomás Godoy Cruz. En el aula se encontró con compañeros que, en su mayoría, rondaban los 24 años. Ella era una de las estudiantes adultas y tuvo que acostumbrarse a otros ritmos, a nuevas exigencias y a la sensación de volver a empezar cuando muchos de sus compañeros recién estaban dando sus primeros pasos en la vida adulta.

Hubo días de cansancio, de dudas y de preguntarse si el esfuerzo realmente valía la pena. También hubo sacrificios que no siempre se ven en un boletín de calificaciones.

Durante las vacaciones de invierno de primer año, por ejemplo, mientras otros descansaban, Mariela se quedó estudiando. Preparó materias y solamente le quedó pendiente matemáticas. Una compañera, también de más edad, le dijo que ella prefería no estudiar porque primero estaban sus hijos.

Mariela Agüero

Aquella frase le quedó dando vueltas. Mariela sintió una mezcla de culpa y tristeza. Recordó que durante esos días no había salido a la plaza con Alma, que había resignado momentos de paseo y que el estudio le estaba quitando tiempo de compartir con sus chicos.

Sin embargo, no abandonó.

"Yo me propuse que si empezaba la carrera, la terminaba en tiempo y forma. No me arrepiento. Cuando veo todo lo que logré, siento que valió la pena", cuenta.

Su esposo fue fundamental. Muchas veces tuvo que ocupar el lugar de ella en los actos escolares, los traslados y las actividades de los chicos. Mariela sabía que se estaba perdiendo momentos importantes, pero también sabía que necesitaba ese tiempo para construir su propio futuro.

Largas jornadas de estudio y cursada y una recompensa

Hubo jornadas interminables en el instituto, desde las ocho de la mañana hasta las seis y media o siete de la tarde. Calor, frío, dolores de cabeza y trabajos que parecían no terminar nunca. En dos oportunidades recibió una beca para el abono del transporte y el año pasado trabajó en un colegio, en tareas de fortalecimiento de los aprendizajes de los chicos. Este año decidió no trabajar para concentrarse en terminar la carrera.

Mariela, de poncho rojo, junto a una compañera en plena residencia en el Instituto Godoy Cruz.

No fue una decisión menor. Implicó volver a elegir, priorizar y confiar en que todo ese esfuerzo tendría finalmente una recompensa.

Pero en este recorrido hubo alguien que ocupó un lugar muy especial.

La amiga que le prometió estar

Hace unos 11 o 12 años, Mariela conoció a un grupo de amigos con quienes compartía clases de aquagym. El tiempo pasó, las actividades cambiaron, pero el vínculo permaneció. Entre esas personas estaba Miriam, una mujer que terminó convirtiéndose en una presencia fundamental en su vida.

Cuando Mariela le contó que quería estudiar, Miriam no dudó en alentarla. Le dijo que se animara, que podía hacerlo y que ella iba a estar a su lado. Incluso le hizo una promesa: acompañarla el día en que se recibiera.

En el tramo final y en su aula. "He tenido presente a Miriam durante toda mi carrera", dijo Mariela.

"Siempre me decía que me animara, que iba a estar conmigo cuando llegara ese momento. Fue una de las personas que más me impulsó a dar el primer paso", recuerda.

Pero Miriam murió y no pudo llegar a verla con el título en las manos. Su partida dejó un vacío enorme, aunque también dejó algo que Mariela conserva como un tesoro: sus palabras, su confianza y aquella promesa que hoy vuelve a cobrar un significado especial.

El coloquio final será el mismo día en que su amiga falleció

Hay una coincidencia que la emociona todavía más. El coloquio final será el 3 de diciembre, exactamente la fecha en que falleció Miriam.

"Yo sé que va a estar presente", dice, convencida de que hay personas que siguen acompañándonos incluso cuando ya no podemos verlas.

Mariela también quiere reconocer a sus hijos, a su esposo, a sus hermanos y a su mamá. Sabe que el título que está por conseguir no es solamente el resultado de cuatro años de estudio. Detrás hay una familia que la sostuvo, amistades que la alentaron y una mujer que creyó en ella cuando todavía no se animaba a dar el primer paso.

Hay una frase de Miriam que quedó grabada entre sus amigos: "Yo soy millonaria en amigos". Mariela la hizo propia. "La verdad es que yo también soy millonaria en amigos", dice.

El orgullo de haberlo conseguido

Cuando mira hacia atrás, Marila piensa en aquella familia de la infancia, en las dificultades que atravesaron y en todo lo que parecía improbable. Hoy ve a sus hermanos trabajando, a una hermana docente, a otra que es preceptora y a ella misma a punto de convertirse en maestra.

No lo cuenta como una competencia ni como una comparación con nadie. Lo dice desde un lugar mucho más íntimo: el orgullo de haber podido construir algo que durante años creyó lejano.

Incluso recuerda que algunos familiares todavía no saben qué estudia. Los prejuicios sobre la edad, sobre las obligaciones de una madre y sobre el lugar que debía ocupar en su casa fueron haciendo que guardara ese proyecto para ella.

Salida de estudio por lugares históricos de Mendoza. Junto a sus compañeras de Educación Primaria.

Ahora ya no necesita esconderlo.

El 3 de diciembre tendrá por delante el último coloquio, ese paso que la separa de su sueño. Y seguramente, cuando llegue el momento, estarán presentes los rostros de quienes la acompañaron durante estos años, los abrazos de sus hijos, el apoyo de su marido y el recuerdo de Miriam.

Porque hay títulos que se consiguen después de aprobar materias y rendir exámenes. Pero detrás de algunos hay mucho más: años de espera, decisiones difíciles, renuncias, afectos y una enorme voluntad de volver a empezar.

Marila está a punto de convertirse en maestra. Y a los 48 años tiene una certeza que quiere compartir con quienes todavía creen que se les pasó el tiempo: nunca es tarde para estudiar, para aprender y para animarse a cumplir un sueño.