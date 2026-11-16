La maestra que inició una campaña para conseguir una bicicleta

Valeria escuchó el pedido y decidió hacerlo propio. Publicó un mensaje en las redes sociales para buscar ayuda, conseguir contactos y encontrar a alguien que pudiera acercar esa bicicleta tan esperada.

"¡Entre todos podemos hacerlo posible!", escribió. Y explicó que Isabela sueña con disfrutar de paseos y momentos sobre ruedas. También pidió que quienes conozcan alguna bicicletería que pueda colaborar o tengan algún dato que permita acercarse al objetivo se comuniquen con ella. Compartir la publicación, insistió, también puede ser una manera de ayudar.

Detrás de ese pedido hay una historia familiar, pero también una realidad que la docente conoce desde el aula. "El jueves tuvimos un acto y la mamá se acercó a mí y me preguntó si tenía la posibilidad de pedir a la fundación que me ayuda una bicicleta tipo triciclo. Isa no puede andar en una bicicleta común y me dio mucha pena porque me lo pidió con una humildad enorme, pensando solamente en que su hija pudiera disfrutar", cuenta Valeria.

Isa pidió una bicicleta a Papá Noel pero no fue posible. Su mamá y su maestra decidieron poner manos a la obra.

La maestra conoce las dificultades que Isabela enfrenta a diario. La nena fue sometida a varias intervenciones quirúrgicas en sus piernas y, aunque ha logrado avances lentamente, todavía necesita bastones canadienses para desplazarse. Cuenta con una maestra acompañante y transita su escolaridad con otros tiempos de aprendizaje.

"Es una nena incluida a la que amo mucho. Yo veo que los otros chicos pueden hacer determinadas actividades y ella no siempre puede. Y me parece que también tiene derecho a disfrutar de esas cosas. No se trata de conseguirle una bicicleta para trasladarse, porque para eso tiene sus formas de llegar a la escuela. Se trata de su infancia, de que pueda jugar, de que pueda compartir con otros chicos", explica.

Para Valeria, el pedido de Marina fue mucho más que una solicitud de ayuda material. Fue la posibilidad de hacer algo concreto por una alumna a la que quiere y acompaña, y de tender un puente entre una necesidad familiar y una comunidad que quizás pueda responder.

Una historia que empezó al nacer

Isabela nació prematura. Durante el embarazo, Marina sufrió un desprendimiento de placenta que tuvo consecuencias en la salud de su hija y afectó su desarrollo neurológico y motriz. La nena tiene hemiplejia y una discapacidad que repercute especialmente en su movilidad. También presenta dificultades en el aprendizaje.

Desde entonces, la familia atravesó operaciones, tratamientos y un camino de avances que, aunque lentos, fueron permitiéndole a Isabela ganar algunas posibilidades.

Isabella, algunos años atrás. Debe usar bastones para mantener la estabilidad y desplazarse.

"Como mamá, me gustaría que Isabela pueda manejarse y jugar como cualquier niño de su edad. Nos duele mucho verla limitada en muchas actividades que hacen sus compañeros o los amigos del barrio. La discapacidad que tiene le dificulta desenvolverse en situaciones que debería poder disfrutar como cualquier nena", cuenta Marina.

Hay algo que a ella le resulta especialmente difícil: observar cómo Isabela se interesa por los juegos de los demás, cómo quiere participar y compartir, pero no siempre encuentra la manera de hacerlo.

"Nosotros hemos visto que tiene muchas ganas de jugar con sus amigos. Lamentablemente, no cuenta con una bicicleta adaptada para su discapacidad. La que necesita es una bicicleta de tres ruedas, tipo triciclo, porque es la indicada para sus posibilidades motrices. Además, ella ya tiene 9 años y es bastante alta, así que necesitamos un modelo adecuado a su tamaño", explica.

El problema es el costo. No se trata de una bicicleta convencional y conseguir una adaptada representa un esfuerzo económico que la familia no ha podido afrontar.

Por eso Marina decidió contar lo que necesita su hija y pedir colaboración. No quiere que el deseo de Isabela quede postergado una vez más.

El regalo que quedó pendiente con Papá Noel

Hay un detalle que resume mejor que cualquier otra explicación cuánto significa esa bicicleta para Isabela. El año pasado, cuando llegó el momento de escribirle a Papá Noel, la nena incluyó entre sus deseos una bicicleta. Pero la situación económica familiar no permitió cumplirle ese pedido.

"Sería un lindo regalo de fin de año para Isabela. Ella el año pasado se la pidió a Papá Noel y, por cuestiones económicas, no hemos podido comprársela", cuenta Marina.

Esta vez, la familia quiere intentarlo de otra manera. Hacer visible la necesidad, compartirla y encontrar a alguien que pueda colaborar para que la bicicleta finalmente llegue.

Isabella y su familia. "Es una nena feliz que quiere andar en bici como cualquier chico", dijo su mamá a Diario UNO.

"Nos gustaría poder difundir lo que necesita Isabela y que ella pueda obtener su bicicleta, que pueda disfrutar como cualquier nena de su edad. También le ayudaría mucho en la parte motriz", agrega su mamá.

La búsqueda tiene un objetivo concreto: un triciclo adaptado, de tres ruedas, acorde con su edad y estatura, que le permita pedalear con mayor estabilidad y participar de esos paseos que tanto desea.

Mientras tanto, Valeria decidió sumar su voz a la de Marina. Porque a veces una maestra puede hacer mucho más que enseñar contenidos: también puede escuchar un deseo, reconocer una necesidad y ayudar a que una historia llegue a personas capaces de cambiarla.

Isabela tiene 9 años. Quiere una bicicleta. Su mamá quiere verla jugar sin quedar al margen y su seño decidió que ese sueño no debía quedarse solamente en una conversación después de un acto escolar.

Quizás esta vez Papá Noel tenga muchos ayudantes. Y que, cuando llegue fin de año, Isabela pueda descubrir que aquel regalo que quedó pendiente finalmente encontró el camino hasta ella.

Cómo ayudar

Contacto de Valeria Juri, maestra: 2614 66-2763 / Contacto de la mamá de Isabella: 2615 86-6878 (Marina).