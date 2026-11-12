Sonia Panella, la "maestra heroína" que salvó a un alumno de 5 años haciéndole RCP

Hoy el niño está internado en el hospital Notti para realizarle chequeos, pero está fuera de peligro y con una maestra heroína que le salvó la vida.

El Siete fue hasta el lugar este jueves, y entrevistó a Sonia y a sus compañeras, quienes se mostraron orgullosas de ella.

Una reacción inmediata que hizo la diferencia

Sonia Panella, la maestra que salvó al niño haciéndole RCP, junto a sus compañeras del Instituto Rodeo del Medio. Gentileza Marcela Navarro

Todo ocurrió el 10 de noviembre, a la salida de la escuela. Mientras jugaban, uno de los chicos recibió un fuerte golpe en la boca del estómago. En cuestión de segundos, la situación se volvió desesperante: el pequeño comenzó a ponerse morado y Sonia advirtió que algo muy grave estaba pasando. Al acercarse para asistirlo, también notó que se había hecho pis, una señal que aumentó su preocupación por el estado del niño.

Sin perder tiempo, pidió que activaran el "código rojo" para solicitar asistencia y comenzó a practicarle RCP. Mientras otras docentes se ocupaban de retirar a los demás chicos del lugar, ella se concentró en el pequeño y puso en práctica lo que había aprendido durante una capacitación que el colegio había organizado en junio.

Sonia realizó las primeras 30 compresiones torácicas, tal como le habían enseñado. El nene abrió los ojos, pero volvió a desvanecerse. La maestra continuó con las maniobras hasta que finalmente el chico reaccionó, Volvió a respirar y comenzó a llorar.

Ese llanto, que en cualquier otra circunstancia podría haber pasado inadvertido, fue la señal que todos esperaban: el pequeño estaba respirando nuevamente.

El niño que fue asistido por la maestra Sonia Panella asiste al Instituto Rodeo del Medio.

Qué sintió la maestra cuando tuvo que auxiliar al niño

Después de semejante experiencia, Sonia intentó explicar qué le pasó por la cabeza mientras asistía al niño. Lejos de describir un momento de desesperación, contó que sintió una serenidad que ella misma no logra explicarse.

Dios actuó a través de mí. todo el tiempo tuve mucha paz, Sé que eso solo te lo da Dios Dios actuó a través de mí. todo el tiempo tuve mucha paz, Sé que eso solo te lo da Dios

La docente había realizado el curso de RCP apenas unos meses antes, por iniciativa de la institución. Aquello que en junio había sido una capacitación más, de pronto se convirtió en un conocimiento indispensable para enfrentar una situación límite. Sonia supo qué hacer y, sobre todo, actuó sin dudar.

El alivio de las otras maestras y la emoción de una hija

Sofía, la hija de maestra Sonia Panella, dijo que se sentía muy orgullosa de su mamá.

Cecilia, una de sus compañeras, también fue testigo de lo ocurrido. Mientras Sonia se ocupaba del pequeño, ella se encargó de contener y retirar a los otros chicos que estaban alrededor, aunque no podía dejar de mirar lo que sucedía.

"Yo me encargué de atender a los otros niños, pero no dejaba de prestar atención a lo que estaba pasando. Cuando el nene se dio vuelta, respiró y empezó a llorar, fue un alivio tan grande que no se puede explicar" recordó.

La reacción de las docentes después de lo ocurrido fue de profunda emoción. La aplaudieron y todavía les cuesta creer lo que Sonia hizo en esos minutos decisivos. También estuvo presente Sofi, su hija adolescente, que escuchó de su mamá sobre el curso de RCP cuando lo realizó, aunque en aquel momento no había dimensionado demasiado de qué se trataba.

Ahora, después de lo sucedido, su mirada cambió por completo. "Pienso que mi mamá es mi ídola, la amo", dijo con orgullo.

El pequeño fue trasladado al Hospital Pediátrico Humberto Notti, donde le realizan estudios para determinar con precisión qué ocurrió. Según la información disponible, se encuentra fuera de peligro.

Mientras tanto, en el Instituto Rodeo del Medio nunca olvidarán este día, no solo por el temor que pasaron al ver que el niño no podía respirar, sino por la admiración a la seño Sonia, una heroína detrás de un guardapolvo de maestra.