La Fiorentina de Mastantuono y Pellegrino cortó una racha de tres partidos sin perder

La Fiorentina llevaba tres partidos sin caer y significó su séptima derrota en doce encuentros, mientras que el local pudo volver a ganar tras cuatro derrotas consecutivas.

Fue un duelo entre equipos que luchan por no descender. El perdedor fue el equipo que encabezan los argentinos Franco Mastantuono y Mateo Pellegrino, con una dura goleada en su visita al Monza.

El primer gol del partido fue con un derechazo alto del atacante Gustavo Varela, de penal, a los 44 minutos de la primera etapa.

El portugués llegó a su gol número 13 en la temporada en el quinto minuto del segundo tiempo, cuando recibió un centro buscapié desde la izquierda de Matteo Pessina que le quedó atrás, pero improvisó un taco con la zurda que mandó la pelota al fondo de la red.

A los 14 minutos de la segunda parte Jay Robinson sentenció la goleada y le dio tres puntos vitales al Monza para trepar al decimoquinto puesto de la tabla, con 10 puntos, mientras que la “Fiore” quedó un puesto por detrás, con una unidad menos.