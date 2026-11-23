El ex delantero de Godoy Cruz Santino Andino sufrió una grave lesión en el triunfo 2 a 1 del Panathinaikos sobre OFI Creta de este domingo, de local. Hay preocupación en el club que juega en la Superliga de Grecia por el jugador.
El ex Godoy Cruz Santino Andino sufrió una grave lesión en el triunfo del Panathinaikos sobre OFI Creta de este domingo
El ex delantero de Godoy Cruz Santino Andino sufrió una grave lesión en el triunfo 2 a 1 del Panathinaikos sobre OFI Creta de este domingo, de local. Hay preocupación en el club que juega en la Superliga de Grecia por el jugador.
El jugador de 21 años salió a los 9 minutos en el partido y tuvo un fuerte dolor en la rodilla que le impidió continuar. Andino sufrió la rotura total en el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, según los estudios que le realizaron este lunes.
La dolencia del atacante se produjo en una acción de juego en la que intentó disputar una pelota y terminó con fuertes dolores en la articulación. Luego fue asistido y fue retirado en camilla.
Andino fue sometido a una resonancia magnética este lunes 23 de noviembre. Los resultados confirmaron una rotura total del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y que requiere un proceso de recuperación prolongado.
Panathinaikos de Grecia confirmó que no podrá contar con el argentino durante el resto de la temporada 2026/27.
Por el momento, el club griego no informó acerca de una eventual intervención quirúrgica ni los plazos específicos de rehabilitación.
El club griego apoyó públicamente al futbolista a través de sus canales oficiales.
"Fuerza, Santi. Todos estamos a tu lado", fue el sentido mensaje que publicó el club después de conocerse la gravedad de la lesión.
También el entrenador del Panathinaikos, Jacob Nistrup, habló del jugador y econoció el impacto que tuvo la situación dentro del vestuario. El técnico contó que sus futbolistas estaban profundamente afectados por la lamentable situación vivida y destacó el compromiso del grupo para acompañar a su compañero.