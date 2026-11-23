Santino Andino sufrió una grave lesión: los estudios lo confirmaron

Andino fue sometido a una resonancia magnética este lunes 23 de noviembre. Los resultados confirmaron una rotura total del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y que requiere un proceso de recuperación prolongado.

Panathinaikos de Grecia confirmó que no podrá contar con el argentino durante el resto de la temporada 2026/27.

Por el momento, el club griego no informó acerca de una eventual intervención quirúrgica ni los plazos específicos de rehabilitación.

Panathinaikos apoyó a Santino Andino tras la lesión que sufrió

El club griego apoyó públicamente al futbolista a través de sus canales oficiales.

"Fuerza, Santi. Todos estamos a tu lado", fue el sentido mensaje que publicó el club después de conocerse la gravedad de la lesión.

También el entrenador del Panathinaikos, Jacob Nistrup, habló del jugador y econoció el impacto que tuvo la situación dentro del vestuario. El técnico contó que sus futbolistas estaban profundamente afectados por la lamentable situación vivida y destacó el compromiso del grupo para acompañar a su compañero.