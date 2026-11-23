Aunque todavía falta la aprobación formal del Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA —prevista para diciembre en Shanghái—, el impacto ya se siente con fuerza.

El gran problema para el equipo francés pasa por su actual proveedor. Hoy por hoy, Mercedes abastece a cuatro estructuras dentro de la Fórmula 1: su propia escudería de fábrica, McLaren, Williams y Alpine. Si la normativa entra en vigencia tal como está planteada, la firma alemana estará obligada a prescindir de dos de sus tres clientes actuales.

Alpine sabe que tiene una batalla pendiente fuera de las pistas.

En ese reparto, el panorama para la estructura en la que corre Franco Colapinto es el más delicado de todos. Alpine recién comenzó a utilizar unidades de potencia alemanas en esta temporada 2026, luego de que Renault decidiera cerrar su histórico programa de motores propios en busca de mayor competitividad.

El regreso de los motores V8 y el nuevo mapa de la Fórmula 1

Para 2030, la Fórmula 1 planea el esperado regreso de los motores V8 turboalimentados de 2,1 litros, impulsados por combustibles 100% sostenibles y con una potencia eléctrica reducida a 200 kilovatios.

Mientras Ferrari quedará automáticamente dentro del límite porque Cadillac pasará a utilizar motores propios de General Motors, y Red Bull Powertrains cumple la regla abasteciendo únicamente a Red Bull Racing y Racing Bulls, toda la tensión queda concentrada en el futuro de Alpine.

Así, mientras Franco Colapinto busca cerrar de la mejor manera el campeonato 2026 en las últimas fechas en Qatar y Abu Dabi, la escudería francesa ya sabe que en el horizonte se viene una batalla clave fuera de la pista.