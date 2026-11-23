En diálogo con ESPN explicó: "Un día te dicen que va a llegar esa plata y ni aparece. Hemos juntado de nuestro bolsillo para el staff y los más chicos".

Luego se refirió directamente a los dirigentes y la falta de palabra: "Es incómodo, nos mienten. Minimizan todo. Da bronca, ni siquiera vienen a decirnos a nosotros. No hay nada y es mejor así, porque lo que dicen no se cumple".

Argentinos Juniors está en problemas por Alan Lescano

El litigio económico con Gimnasia y Esgrima La Plata se desencadenó a raíz de la adquisición del segundo 50% de los derechos económicos del mediocampista, transacción acordada en 1.916.000 dólares mediante ocho cuotas de 239.500 dólares.

Sin embargo, la posterior venta de Lescano a Vasco da Gama modificó de inmediato los plazos establecidos: según el contrato suscripto entre ambos clubes, si el futbolista era transferido a una tercera institución antes de completarse el plan de pagos, la dirigencia de La Paternal quedaba obligada a cancelar el saldo pendiente dentro de los cinco días posteriores a la operación.

Alan Lescano, ex mediocampista de Argentinos Juniors, ahora juega en el Vasco da Gama.

Ante el incumplimiento de ese compromiso financiero dentro del término previsto, el club platense inició un reclamo formal para exigir la totalidad de lo adeudado.

En su presentación, Gimnasia no se limitó a reclamar el capital original de la transferencia, sino que también añadió los intereses acumulados, el cobro de una plusvalía y la ejecución de una cláusula compensatoria de 400.000 dólares.

En paralelo a ese frente administrativo, Argentinos Juniors recibió una inhibición que le prohíbe incorporar refuerzos durante los próximos tres mercados de pases.