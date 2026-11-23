Finalmente, la delegación emprendió la vuelta a las 17.30 (hora argentina) del domingo y tocó suelo en el aeropuerto Ministro Pistarini (Ezeiza) exactamente a las 23.54.

Apenas aterrizó el vuelo, el micro descapotable ingresó directamente al sector FBO para embarcar a los flamantes campeones y trasladarlos hacia Boca Predio.

En las inmediaciones del complejo de entrenamiento, cientos de fanáticos aprovecharon el feriado para planificarle un recibimiento multitudinario al equipo del Vasco Arruabarrena.

Durante varios minutos, jugadores e hinchas se fundieron en un mismo grito al ritmo del clásico "dale campeón" y las infaltables cargadas hacia River.

Sin embargo, el tiempo para el descanso será mínimo en el mundo Boca. Tras pisar suelo argentino post coronación en la Copa Sudamericana, el plantel quedará concentrado y volverá a entrenarse este mismo lunes con la mira puesta en su próximo compromiso: Independiente Rivadavia.

El mano a mano ante la Lepra se disputará este miércoles, desde las 21, en La Bombonera. El duelo corresponde a los octavos de final del torneo Clausura y el ganador se verá las caras con quien se imponga en Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Newell's.