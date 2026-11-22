En Alpine están felices con Franco Colapinto tras al GP de Las Vegas.

El calendario de Colapinto en la Fórmula 1

GP de Australia: 6-8 de marzo - FINALIZADO - 14° puesto.

GP de China: 13-15 de marzo - FINALIZADO - 10° puesto.

GP de Japón: 27-29 de marzo - FINALIZADO - 16° puesto.

GP de Baréin: 10-12 de abril - SUSPENDIDO.

GP de Arabia Saudita: 17-19 de abril - SUSPENDIDO.

GP de Miami: 1-3 de mayo - FINALIZADO - 7° puesto.

GP de Canadá: 22-24 de mayo - FINALIZADO - 6° puesto.

GP de Mónaco: 5-7 de junio - FINALIZADO - 15° puesto.

GP de Barcelona-Catalunya: 12-14 de junio - FINALIZADO - 10° puesto.

GP de Austria: 26-28 de junio - FINALIZADO - 15° puesto.

GP de Gran Bretaña: 3-5 de julio - FINALIZADO - 9° puesto.

GP de Bélgica: 17-19 de julio - FINALIZADO - 10° puesto.

GP de Hungría: 24-26 de julio - FINALIZADO - 15° puesto.

GP de Países Bajos: 21-23 de agosto - FINALIZADO - 14° puesto.

GP de Italia: 4-6 de septiembre - FINALIZADO - 9° puesto.

GP de España: 11-13 de septiembre - FINALIZADO - 7° puesto.

GP de Azerbaiyán: 25-27 de septiembre - FINALIZADO - CHOQUE Y ABANDONO.

GP de Singapur - FINALIZADO - PROBLEMA MECÁNICO Y ABANDONO.

GP de Estados Unidos - FINALIZADO - PROBLEMA MECÁNICO Y ABANDONO.

GP de México - FINALIZADO - 15°puesto.

GP de Brasil - FINALIZADO - 13° puesto.

GP de Las Vegas - FINALIZADO - 6° puesto.

GP de Catar: 27-29 de noviembre.

GP de Abu Dabi: 4-6 de diciembre.

El próximo desafío de Franco Colapinto es en el GP de Qatar.

Cuándo vuelve a correr Colapinto en la F1: fecha, hora y TV en vivo del GP de Qatar

Con un recorrido de 5,419 kilómetros, el Circuito Internacional de Lusail será el escenario de la próxima cita del calendario que juntará a los pilotos en el Gran Premio de Qatar. Situado en las afueras de Doha, este trazado se destaca por el predominio de sus curvas de alta velocidad y por el atractivo particular de disputarse en horario nocturno bajo luz artificial.

Después de dicha cita la Fórmula 1 se traslada a Anu Dhabi, del 4 al 6 de diciembre, en lo que será la última competencia de la temporada.