Los once de Independiente Rivadavia para visitar a Boca

La probable formación de Independiente Rivadavia sería con Emanuel Gómez Riga o Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Alejo Osella, Iván Villalba y Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos; Leonel Bucca, Leonard Costa y Luis Sequeira; Matías Fernández y Álex Arce.

Una formación similar a la que jugó la final de la Supercopa Argentina frente a Estudiantes, en Córdoba, salvo la baja de José Florentín quien fue expulsado en la última fecha del Clausura, ante Gimnasia y Esgrima, y recibió dos fechas de suspensión. En su lugar jugaría Gonzalo Ríos.

Luis Sequeira sería titular en la Bombonera.

El plantel de Independiente Rivadavia volverá a entrenarse este lunes feriado y el martes viajará a Buenos Aires para enfrentar al equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena, buscando el pasaje a los cuartos de final del Clausura donde el ganador deberá jugar con el vencedor del partido de este lunes a las 17 en La Plata entre Gimnasia La Plata y Newell's Old Boys.

Independiente Rivadavia terminó cuarto en la tabla anual y estaba clasificado a la Copa Sudamericana 2027, pero con la consagración de Boca en la Sudamericana se liberó un cupo y la Lepra subió un escalón para meterse en el repechaje de la Libertadores y aún pueden entrar directo a la fase de grupos según como se defina el Clausura.