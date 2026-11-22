El debut de Mauricio Pochettino no fue el soñado.

Expulsión temprana, goleada en Anfield y zona de descenso: el duro estreno de Pochettino

La derrota profundizó el delicado presente deportivo de los Diablos Rojos, que continúan hundidos en la zona de descenso con apenas 8 puntos cosechados en once jornadas. El plan diseñado por el técnico santafesino para resistir en territorio rival se desmoronó apenas a los 7 minutos de juego, instancia en la que el defensor Leny Yoro vio la tarjeta roja y dejó a la visita en inferioridad numérica frente a un adversario implacable.

Liverpool aprovechó de inmediato el hombre de más mediante una ráfaga ofensiva que sentenció el trámite antes del primer cuarto de hora. Dominik Szoboszlai rompió la paridad a los 10 minutos y Florian Wirtz estiró la diferencia a los 13, golpeando por duplicado antes de que el conjunto visitante lograra reacomodarse tras la expulsión.

Durante el complemento, el elenco local administró la ventaja con absoluto dominio ante un rival sin respuestas futbolísticas ni anímicas para frenar el avance. Rio Ngumoha anotó el tercer tanto a los 66 minutos y Daniel Muñoz selló el 4-0 definitivo a los 82, un resultado que desató el festejo en Anfield y obliga a Pochettino a buscar una reacción inmediata para sacar al Manchester United del fondo de la tabla.

El resumen del partido en el debut de Mauricio Pochettino