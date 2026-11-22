Ind. del Valle vs. Sevilla: el único antecedente de este torneo.

Hasta el momento, el trofeo cuenta con un único antecedente oficial en los registros. Se jugó el pasado 19 de julio de 2023, en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán donde Sevilla (campeón de la Europa League 2022/23) se impuso 4-1 por penales ante Independiente del Valle (ganador de la Sudamericana 2022), luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario.

La incógnita del rival y el calendario de Boca

En caso de que las autoridades del fútbol sudamericano y europeo confirmen la reedición de la copa, el principal interrogante pasa por la fecha y el rival. La intención sería cruzar al campeón azul y oro con el ganador de la actual edición de la Europa League, cuya final se disputará el 26 de mayo de 2027 en Frankfurt, Alemania —aunque en algunos sectores tampoco descartan como posibilidad teórica al Aston Villa, último monarca del certamen europeo—.

Mientras se aguarda por la resolución oficial, Boca ya tiene garantizada la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 y la Recopa Sudamericana frente al vencedor de la final de la Libertadores que animarán Palmeiras y Estudiantes el próximo 28 de noviembre.