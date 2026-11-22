Boca venció 2-0 a Atlético Mineiro en Colombia y es el nuevo campeón de la Copa Sudamericana. Y si bien la alegría todavía sigue latiendo fuerte, los hinchas ya miran de reojo el calendario internacional de 2027. Además de los compromisos ya abrochados, el conjunto de la Ribera quedó a la expectativa de una definición que podría llevarlo a disputar un título oficial en suelo europeo.
Tras ganar la Sudamericana, Boca quedó a un paso de jugar otra final internacional en Europa
Con la conquista de la Copa Sudamericana, el Xeneize no solo aseguró su boleto a la próxima Libertadores y a la Recopa, sino que abrió la puerta a una definición intercontinental
Se trata del Desafío de Clubes UEFA-CONMEBOL, un certamen a partido único que enfrenta al campeón vigente de la Copa Sudamericana contra el ganador de la UEFA Europa League. Hasta el momento, la realización del encuentro aún aguarda el visto bueno definitivo de ambas confederaciones para reincorporarlo a la agenda.
Cómo se juega y cuál es el antecedente del torneo
El certamen nació en el marco del acuerdo de cooperación estratégica entre CONMEBOL y UEFA para potenciar los cruces entre ambos continentes a nivel de clubes. Su formato es directo y con poco margen de error: un solo encuentro de 90 minutos y, en caso de igualdad, definición mediante tiros desde el punto penal.
Hasta el momento, el trofeo cuenta con un único antecedente oficial en los registros. Se jugó el pasado 19 de julio de 2023, en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán donde Sevilla (campeón de la Europa League 2022/23) se impuso 4-1 por penales ante Independiente del Valle (ganador de la Sudamericana 2022), luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario.
La incógnita del rival y el calendario de Boca
En caso de que las autoridades del fútbol sudamericano y europeo confirmen la reedición de la copa, el principal interrogante pasa por la fecha y el rival. La intención sería cruzar al campeón azul y oro con el ganador de la actual edición de la Europa League, cuya final se disputará el 26 de mayo de 2027 en Frankfurt, Alemania —aunque en algunos sectores tampoco descartan como posibilidad teórica al Aston Villa, último monarca del certamen europeo—.
Mientras se aguarda por la resolución oficial, Boca ya tiene garantizada la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 y la Recopa Sudamericana frente al vencedor de la final de la Libertadores que animarán Palmeiras y Estudiantes el próximo 28 de noviembre.
En pocas palabras
- Boca Juniors: se consagró campeón de la Copa Sudamericana tras vencer a Atlético Mineiro por 2-0 en Colombia.
- Desafío de Clubes UEFA-CONMEBOL: el Xeneize se clasifica para este certamen a partido único contra el ganador de la Europa League.
- Próximos compromisos: Boca aseguró su participación en la Libertadores 2027 y jugará la Recopa Sudamericana.