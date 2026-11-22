El mensaje de Leandro Paredes en las redes tras su desmayo

"Gracias a todos por los mensajes, fue solo un mareo por tantas vueltas juntas", dijo el jugador en un posteo.

Aparentemente el problema Paredes se debió a las altas temperaturas que azotaron Barranquilla, ya que al momento del encuentro hacía 32 grados.

A los 13 minutos del complemento el jugador dejó la cancha y en el banco de suplentes lo tuvieron que abanicar.

"Feliz, feliz... Hay pocas palabras para describir lo que estoy viviendo. Así que agradecido, agradecido a todos", dijo Paredes en una nota con DSports.

Luego fue consultado por el significado de sumar otro título tras haber sido campeón del mundo e ídolo del club y dijo: "Ahora a disfrutar, a disfrutar de mis compañeros. Agradecer por todo lo que vivimos...". Lurgo colapsó.

El DT auriazul, Rodolfo Arruabarrena, dijo al respecto: "Terminando el primer tiempo tuvo un bajón, se sentía mareado. En el entretiempo mejoró un poco, pero pasaron diez minutos y ya veías que le costaba trasladarse a los costados".

Lo cierto es que el jugador sería preservado y no jugaría el próximo miércoles a las 21 con Independiente Rivadavia, en La Bombonera, por los playoffs del Torneo Clausura.