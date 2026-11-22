La campaña de los más de 50.000 km junto a Independiente Rivadavia

El meollo de la cuestión es que un periodista partidario de Independiente Rivadavia superó su propio récord de 48.000 km recorridos siguiendo a la Lepra. Esta cifra data de las temporadas 2023/2024.

Miki, en una de las plateas del Bautista Gargantini. Nicolás Ríos / Diario UNO

En el 2026, cuando el Azul tuvo su primera experiencia internacional en la Copa Libertadores, Miki logró batir su propio récord: pasó los 50.000 km junto a su amado club.

Esto es un corolario de la trayectoria del "Miki de la gente" que arrancó allá por el 2010. En aquel momento se paseaba por las cuatro tribunas del Bautista Gargantini con el objetivo de fotografiar a los hinchas, sacarse selfies con ellos y publicarlas en su perfil de Facebook, en aquel entonces llamado "Plan 100 años", donde rápidamente llegó a tener más de diez mil seguidores.

Los años pasaron, su pasión y compromiso no cambiaron, y lo llevaron a encabezar una nueva etapa profesional. En la temporada 2016/17, cuando Agustín Vila era presidente de Independiente Rivadavia, nació el programa partidario "Lepra pasión del pueblo".

El fanático de la Lepra, junto al escudo y la estrella. Nicolás Ríos / Diario UNO

"Aquella temporada hice más de 32.000 km siguiendo a la Lepra en aquel torneo de la Primera Nacional", recuerda con una sonrisa en el rostro el Miki.

Con el pecho inflado de orgullo, cuenta que todo se dio con "lágrimas, sudor y sangre". A su vez, añadió: "Recorriendo la Argentina y después el continente con la Libertadores. Pude ir en dos oportunidades a Brasil y una a Venezuela".

Héctor Agustín Benegas, "el Miki de la gente"

Mientras recorre el verde césped y las tribunas del Bautista Gargantini junto al lente del fotógrafo de Diario UNO, Miki mira sobre sus hombros y se siente orgulloso del camino recorrido.

Sonriente, feliz de estar en el patio de su casa, repasa con una felicidad propia de un niño todo lo vivido (y lo que le falta por vivir) junto a la Lepra. Porque, como él mismo dice: "Amaré a Independiente Rivadavia por sobre todas las cosas".

Miki, con el pecho inflado de orgullo por seguir a Independiente Rivadavia. Nicolás Ríos / Diario UNO

–¿Qué recuerdos tenés de aquel 2010, cuando pasabas por las tribunas sacando fotos para que los hinchas después compartan?

–Algo apoteósico. Arrancar tres horas antes por calle Arístides, pasar por el callejón donde se hace la previa. Ir tribuna por tribuna... En ese momento implementé la selfie. Transcurrían los partidos y era que mi pueblo leproso se me arrimaba y me pedían fotos. 'Selfie, Miki, selfie...'. Eran las tres de la mañana y yo estaba clasificando y subiendo fotos al Facebook de Plan 100 años. Y esto se repetía partido a partido. Son recuerdos imborrables que quedarán grabados a fuego por siempre en mi mente y en mi corazón.

–¿Cómo fuiste mutando de aquel hincha con el "Plan 100 años" a ser un referente de los programas partidarios de Independiente Rivadavia?

–Había participado en algunos programas partidarios. Y el 24 de agosto del 2016, cuando Agustín Vila era el presidente del club, tomé la decisión de poner primera con mi programa radial: 'Lepra pasión del pueblo'. Y no fue que me había cansado, ni mucho menos, de estar partido a partido sacando fotos.

En este contexto vi la oportunidad de poder seguir a mi Lepra querida en los partidos que se jugaran en condición de visitante. Esta fue la razón esencial para arrancar con el programa de radio.

En este 2026 lleva más de 50.000 kilómetros siguiendo al Azul. Nicolás Ríos / Diario UNO

–Has recorrido el país y en este 2026 parte del continente junto al club. En este sentido, te pregunto, ¿qué es Independiente Rivadavia para vos?

–Cuando me hacen esa pregunta siempre digo que para ser leproso tenés que estar un poco loco, porque la pasión que siento por estos colores nunca la van a poder entender con la razón. Y eso es Independiente Rivadavia: locura y pasión. Y en mi religión tengo un solo mandamiento: amaré a mi Lepra por sobre todas las cosas. Y en mi brújula azul... el norte es Independiente Rivadavia.

–Con tantos kilómetros y tantas horas invertidas, te llevás más que vivencias puramente futbolísticas...

–Además de haber recorrido tantos kilómetros acompañando a Independiente Rivadavia en lo futbolístico, siempre recalco que todo esto es un aprendizaje de vida. En cada viaje pude conocer los lugares históricos, turísticos, catedrales, museos y mucho más. Pero yo me quedo con las vivencias. El poder compartir con un tachero, un conserje de un hotel y conocer las costumbres de cada uno de los lugares visitados.

Y en lo estrictamente futbolístico, de la Primera División, haber podido visitar La Bombonera, El Monumental, El Coloso y El Gigante de Arroyito, entre otros. Este año, como frutilla de postre, llegaron dos visitas al mítico Maracaná.

Además, haber podido compartir momentos con los utileros, gente de Utedic, presidentes de los clubes, directores técnicos y jugadores. Como si fuera poco, he tenido la oportunidad de codearme con la élite de periodistas deportivos de nuestro fútbol. Realmente soy un bendecido de la vida.

El Miki, junto a Daniel Vila en la Catadral.

–¿Cómo te llevás con la fama? Tanto en la calle como en la cancha los hinchas te demuestran su aprecio y te piden la ya famosa "selfie con el Miki".

–Yo no sé si llamarlo la fama. Mi objetivo principal es disfrutar de la Lepra de mi vida y compartir con mis Caudillos. Después con el transcurso de los años eso se fue acrecentando. Que me paren permanentemente en la calle, me toquen bocina de autos o colectivos, se pare un matrimonio con una criatura y me la den en los brazos y me digan 'Miki, vos no sos el padrino bautismal, pero sos el padrino de la Lepra'. ¡Cómo no voy a ser feliz con estas muestras de afecto! Soy un bendecido de la vida de poder haber logrado uno de mis objetivos: el amor de mi pueblo leproso.

–Me nombraste a Daniel y Agustín Vila. ¿Qué opinión te merecen sus gestiones?

–Los leprosos que tenemos más de 60 años, los que tenemos canas, mucha cancha, no nos olvidamos que estuvimos en torneos argentinos, federales, regionales, que peleábamos descensos y ascensos en la Primera B Nacional. Y hoy, de la mano de esta dirigencia encabezada por Daniel Vila, tenemos un club saneado económicamente y viviendo un presente deportivo glorioso. Tenemos la única estrella ganada por un club de Cuyo, que es la Copa Argentina. Cumplimos nuestra primera participación en la Copa Libertadores sin haber perdido un partido en los 90 minutos y hoy estamos nuevamente clasificados para disputar un torneo internacional del año que viene.

Únicamente tengo palabras de agradecimiento a esta dirigencia que me dejó participar del glorioso proceso. Nunca me voy a olvidar que 'Lepra pasión del pueblo' arrancó un 24 de agosto del 2016 bajo la presidencia de Agustín Vila. Y, desde entonces, tuve las puertas abiertas del club. Tuve la posibilidad de hacer distintos aportes para el club, independientemente de lo que era la difusión a través del programa.