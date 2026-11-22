Obtener el papel tuvo desafíos: Philippe tuvo que realizar dos pruebas porque la personalidad y voz de Homero aún se estaban ajustando en Estados Unidos, mientras que Véronique logró capturar con facilidad la esencia de Marge dándole un toque francés adecuado.

Philippe Peythieu y Véronique interpretan a la pareja en el doblaje francés de Los Simpson desde finales de los años 80 / 1990.

Las extensas jornadas de trabajo en la penumbra de las cabinas de grabación en París, sumadas al ambiente divertido que rodeaba a la serie, propiciaron un acercamiento gradual entre ambos. Aunque inicialmente mantuvieron su relación con estricta discreción por tratarse de un entorno profesional, con el paso del tiempo su complicidad se hizo evidente y se volvieron inseparables.

Tras consolidar su noviazgo durante las primeras temporadas de la serie, la pareja celebró su matrimonio en el año 2001 y construyó una familia junto a su hija. Su destacada trayectoria juntos no pasó desapercibida para el creador de la caricatura, Matt Groening, quien los definió como "la segunda pareja más famosa en la historia de la animación", ubicándolos únicamente detrás de los actores que dieron voz a Mickey y Minnie Mouse.

A lo largo de más de 35 años de emisión y casi 800 episodios grabados de Los Simpsons, Philippe y Véronique han demostrado que su afecto trasciende las pantallas y en su vida diaria en París, caminan frecuentemente tomados del brazo mientras los admiradores los saludan afectuosamente.