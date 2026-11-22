En el verano de 1989, los actores de doblaje Philippe Peythieu y Véronique Augereau coincidieron por primera vez durante las pruebas de selección para adaptar la serie Los Simpson al público de Francia sin saber que su hijo rojo se anudaría para siempre.
De esta forma, dos voces que ni eran amigas terminaron casadas y siguen siendo Homero y Marge hasta el día de hoy, en la pantalla y en la realidad. Esta es su historia de amor.
Se conocieron en el casting para hacer las voces de Homero y Marge Simpsons en 1989 y siguen juntos
En ese momento, la producción estadounidense recién empezaba con sus primeros capítulos y los actores no se conocían; de hecho, en los pasillos de la oficina de doblaje tan solo se saludaron como simples colegas. Seis meses después del casting, ambos recibieron por fax la confirmación de que habían sido elegidos para encarnar a la emblemática pareja animada de Marge y Homero Simpsons.
Obtener el papel tuvo desafíos: Philippe tuvo que realizar dos pruebas porque la personalidad y voz de Homero aún se estaban ajustando en Estados Unidos, mientras que Véronique logró capturar con facilidad la esencia de Marge dándole un toque francés adecuado.
Las extensas jornadas de trabajo en la penumbra de las cabinas de grabación en París, sumadas al ambiente divertido que rodeaba a la serie, propiciaron un acercamiento gradual entre ambos. Aunque inicialmente mantuvieron su relación con estricta discreción por tratarse de un entorno profesional, con el paso del tiempo su complicidad se hizo evidente y se volvieron inseparables.
Tras consolidar su noviazgo durante las primeras temporadas de la serie, la pareja celebró su matrimonio en el año 2001 y construyó una familia junto a su hija. Su destacada trayectoria juntos no pasó desapercibida para el creador de la caricatura, Matt Groening, quien los definió como "la segunda pareja más famosa en la historia de la animación", ubicándolos únicamente detrás de los actores que dieron voz a Mickey y Minnie Mouse.
A lo largo de más de 35 años de emisión y casi 800 episodios grabados de Los Simpsons, Philippe y Véronique han demostrado que su afecto trasciende las pantallas y en su vida diaria en París, caminan frecuentemente tomados del brazo mientras los admiradores los saludan afectuosamente.
En pocas palabras
- Historia de amor: Philippe Peythieu y Véronique Augereau se conocieron en el casting para doblar a Homero y Marge Simpsons en 1989.
- Vínculo duradero: tras obtener los papeles, la pareja se casó en 2001 y continúan trabajando juntos en la serie.
- Reconocimiento: Matt Groening los definió como la segunda pareja más famosa en la historia de la animación.