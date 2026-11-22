La disputa entre los 3 primeros fue muy atractiva y Gasly se les acercó hasta ubicarse 4to (fue transitoriamente 3ro.) dentro de un pelotón nutrido en el que Colapinto se metió en el puesto 10, entre los dos McLaren.

Mientras Antonelli se acercó a los 3 primeros, una sanción de 10 segundos condicionó a Hamilton y Leclerc perdió algo de ritmo antes de la aparición de un safety car por un accidente entre Camara y Checo Pérez en la vuelta 19.

Todos aprovecharon para cambiar neumáticos y en el relanzamiento de la carrera, en la vuelta 25, los dos Alpine quedaron bien ubicados en la zona de puntos ya que Hadjar sufrió la pérdida de un alerón, Gasly pasó a estar 3ro y Colapinto 7mo. aunque rápidamente lo superaron Piastri y Hamilton, de gran recuperación.

Verstappen y Russell lucharon mano a mano por la punta y Norris aprovechó para acercarse seguido por Gasly, Antonelli, Leclerc, Piastri, Hamilton, Colapinto y Sainz en un top 10 muy apretado.

Entrando a las últimas 15 vueltas Gasly cayó al puesto 8 y con Colapinto (9no) muy cerca, pero en el giro 37 se tocaron las Ferrari y los Alpine pasaron a estar 6to y 7mo mientras Antonelli se metía en la pelea por la punta.

Ya en las 10 vueltas finales la carrera entró en su etapa decisiva y finalmente los 10 primeros al caer la bandera a cuadros fueron Verstappen, Norris, Piastri, Antonelli, Gasly, Colapinto, Hamilton, Sainz, Russell y Leclerc (fue 6to pero tuvo una sanción de 10 segundos).

Lo más importante para Colapinto fue volver a sumar puntos luego de 6 fechas de sequía (Azerbaiyán, Malasia, Singapur, Estados Unidos, México y Brasil).

La tercera vez de Colapinto en Las Vegas

Fue la tercera participación de Colapinto en el Gran Premio de Las Vegas, en el que había tenido accidentadas clasificaciones que lo condicionaron mucho para las correspondientes carreras y esta vez largó desde el puesto 9.

A falta de dos carreras para el final de la temporada, el mandamás de Alpine, Flavio Briatore, fue crítico con el desempeño del equipo durante el año donde marca sexto en el Torneo de Constructores: “Si todo hubiera salido como queríamos, habríamos logrado el quinto puesto en el Campeonato de Constructores con Alpine, en lugar del sexto”. dijo el polémico italiano en medio de rumores sobre posibles cambios pilotos aún cuando ya ratificó a Gasly Colapinto para 2027.