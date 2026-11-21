Boca había jugado cuatro instancias de la Sudamericana: la ronda de los playoffs, en la cual superó a O´Higgins y recibió 500 mil dólares; los octavos de final, en los que le ganó a Recoleta y sumó otros 600 mil; los cuartos donde superó a San Pablo y embolsó 700 mil y las semifinales ante Vasco Da Gama, que le otorgó otros 800 mil dólares.

Por otro lado, por cada victoria la Conmebol otorga 125 mil dólares y Boca suma cinco, por lo que el acumulado en ese aspecto asciende a los 625 mil dólares. Por último, otros 2,5 millones se le suman al pozo asegurado del “Xeneize” ya que es la cifra que se le da al subcampeón, por lo que Boca no podrá ganar menos de 5.725.000 dólares con todos los montos sumados.

Boca aún puede ganar 3 títulos más

Boca ganó consecutivamente el título de Campeón de Liga por ser el mejor de la tabla anual, también la Copa Sudamericana y aún puede sumar otros 3 títulos en el cierre del 2026.

El xeneize jugará la final de la Copa Argentina ante Platense y antes iniciará los playoffs del Clausura y en caso de ganar dicha competencia jugaría la final del Trofeo de Campeones ante Belgrano de Córdoba, campeón del Apertura.

El potencial cronograma de partidos de Boca en lo que queda del 2026 *

25/11 Octavos de final Torneo Clausura vs. Independiente Rivadavia (L)

29/11 Cuartos de final Torneo Clausura *

2/12 Final Copa Argentina vs. Platense (cancha neutral a designar)

6/12 Semifinal Torneo Clausura *

9/12 Final (La Plata) Torneo Clausura *

16/12 Final (Córdoba) Trofeo de Campeones *

* Aún debe clasificarse para disputar esa instancia