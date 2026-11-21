Briatore subrayó la necesidad de que Colapinto evolucione y responda a las expectativas del equipo, que busca consolidar su estructura para competir a un nivel superior. El objetivo de Alpine para 2027 es claro: terminar entre los cinco mejores equipos del Campeonato de Constructores, con la ambición de alcanzar el cuarto puesto si las circunstancias lo permiten.

El futuro de Franco Colapinto en Alpine

El directivo italiano enfatizó que Colapinto debe acreditar una evolución sustancial en aspectos que van más allá de la velocidad en pista. Se espera que el piloto mejore su gestión de carrera y su capacidad para afrontar las exigencias de un equipo que aspira a acortar distancias con los líderes del campeonato. La escudería francesa busca consolidar su dinámica de equipo de carreras, y el rendimiento de sus pilotos es fundamental para alcanzar las metas colectivas.

Briatore también se refirió a Pierre Gasly, reconociendo su nivel y experiencia pero reclamándole mayor regularidad. La visión del italiano es que ambos pilotos, Gasly y Colapinto, deben aportar resultados estables para que Alpine cumpla sus aspiraciones.

La estrategia de la escudería se enfoca en transformar las mejoras organizativas en un monoplaza competitivo, con la mira puesta en volver a ganar carreras a partir de 2028.