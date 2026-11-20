Independiente Rivadavia tendrá una baja importante para visitar a Boca

Alfredo Berti, DT de Independiente Rivadavia, no podrá contar con una pieza clave en el mediocampo para visitar al equipo conducido por Rodolfo Arrubarrena, José Florentín. El paraguayo fue expulsado en la última fecha del Clausura, en el clásico ante Gimnasia y Esgrima y no podrá formar parte del equipo para enfrentar al Xeneize.

Tomás Bottari, Fabrizio Sartori, y José Florentín están en el entrenamiento de la Lepra.

Gonzalo Ríos podría ser el remplazante del paraguayo Florentín. En caso de avanzar la Lepra, el volante deberá esperar una fecha más para regresar en una eventual semifinal del Torneo Clausura.

La probable formación de Independiente Rivadavia sería con Emanuel Gómez Riga; Ezequiel Bonifacio, Alejo Osella o Sheyko Studer, Iván Villalba y Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos; Leonel Bucca, Leonard Costa o Tomás Bottari; y Luis Sequeira; Matías Fernández y Álex Arce.

El próximo martes el plantel azul viajará a Buenos Aires para enfrentar al equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena, buscando el pasaje a los cuartos de final del Clausura.

Así se definen los octavos de final