Independiente Rivadavia continúa con su preparación para el enfrentamiento ante Boca, por los octavos de final del Torneo Clausura. La Lepra viene de caer en la final de la Supercopa Argentina ante Estudiantes de La Plata.
Independiente Rivadavia se prepara para jugar con Boca el próximo miércoles a las 21, en La Bombonera, por los octavos de final del Clausura
Independiente Rivadavia continúa con su preparación para el enfrentamiento ante Boca, por los octavos de final del Torneo Clausura. La Lepra viene de caer en la final de la Supercopa Argentina ante Estudiantes de La Plata.
El plantel azul este viernes sumó un día más de entrenamiento de cara al importante partido ante los Xeneizes.
El encuentro entre Independiente Rivadavia y Boca se jugará en La Bombonera, el próximo miércoles 25 de noviembre a las 21. Luis Lobo Medina impartirá justicia en el cotejo entre la Lepra y el Xeneize.
Alfredo Berti, DT de Independiente Rivadavia, no podrá contar con una pieza clave en el mediocampo para visitar al equipo conducido por Rodolfo Arrubarrena, José Florentín. El paraguayo fue expulsado en la última fecha del Clausura, en el clásico ante Gimnasia y Esgrima y no podrá formar parte del equipo para enfrentar al Xeneize.
Gonzalo Ríos podría ser el remplazante del paraguayo Florentín. En caso de avanzar la Lepra, el volante deberá esperar una fecha más para regresar en una eventual semifinal del Torneo Clausura.
La probable formación de Independiente Rivadavia sería con Emanuel Gómez Riga; Ezequiel Bonifacio, Alejo Osella o Sheyko Studer, Iván Villalba y Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos; Leonel Bucca, Leonard Costa o Tomás Bottari; y Luis Sequeira; Matías Fernández y Álex Arce.
El próximo martes el plantel azul viajará a Buenos Aires para enfrentar al equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena, buscando el pasaje a los cuartos de final del Clausura.