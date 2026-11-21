Poco después de aplicárselo, Dawn comenzó a sentirse gravemente enferma. Perdió el conocimiento y fue trasladada de emergencia al hospital. Charlie también terminó intoxicado al manipular el recipiente del perfume y aunque los médicos lucharon por salvarlos, Dawn murió el 8 de julio de 2018, mientras que su novio consiguió sobrevivir.

Dawn Sturgess falleció el 8 de julio de 2018 en el hospital, mientras que Rowley sobrevivió tras permanecer grave.

La investigación descubrió que el frasco estaba relacionado con el intento de asesinato del exespía ruso Serguéi Skripal y su hija, ocurrido cuatro meses antes en Salisbury.

Según la investigación británica, agentes rusos habían utilizado Novichok para intentar envenenar al exespía y después abandonaron el recipiente disfrazado de perfume en un lugar público y Charlie lo encontró sin conocer su verdadero contenido y terminó llevándolo a casa.

En diciembre de 2025, una investigación oficial británica concluyó que la muerte de Dawn fue consecuencia de aquel atentado y del abandono irresponsable del veneno.