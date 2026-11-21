Encontró un perfume en la basura y se lo regaló a su novia: no sabía que tenía veneno y tuvo un trágico final
El 30 de junio de 2018, Dawn Sturgess recibió un supuesto perfume de su pareja, Charlie Rowley, en Inglaterra después de que había encontrado el frasco tiempo atrás, posiblemente mientras revisaba contenedores de basura en Salisbury. El envase parecía un perfume Nina Ricci y estaba presentado como un producto de lujo.
Dawn creyó que era un regalo normal y decidió aplicárselo en las muñecas, pero dentro del frasco no había perfume: contenía Novichok, una sustancia química extremadamente venenosa desarrollada como arma, capaz de provocar parálisis, dificultades respiratorias y la muerte incluso en cantidades muy pequeñas.
Poco después de aplicárselo, Dawn comenzó a sentirse gravemente enferma. Perdió el conocimiento y fue trasladada de emergencia al hospital. Charlie también terminó intoxicado al manipular el recipiente del perfume y aunque los médicos lucharon por salvarlos, Dawn murió el 8 de julio de 2018, mientras que su novio consiguió sobrevivir.
La investigación descubrió que el frasco estaba relacionado con el intento de asesinato del exespía ruso Serguéi Skripal y su hija, ocurrido cuatro meses antes en Salisbury.
Según la investigación británica, agentes rusos habían utilizado Novichok para intentar envenenar al exespía y después abandonaron el recipiente disfrazado de perfume en un lugar público y Charlie lo encontró sin conocer su verdadero contenido y terminó llevándolo a casa.
En diciembre de 2025, una investigación oficial británica concluyó que la muerte de Dawn fue consecuencia de aquel atentado y del abandono irresponsable del veneno.
En pocas palabras
- Tragedia química: una mujer murió tras aplicarse un supuesto perfume que contenía el agente nervioso Novichok.
- Hallazgo fatal: el frasco, encontrado en la basura, era un arma química abandonada tras un intento de asesinato.
- Consecuencias: el hecho se vinculó al ataque contra Serguéi Skripal, resultando en la muerte de Dawn Sturgess.