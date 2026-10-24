Se inyectó veneno de serpiente durante décadas y salvó la vida de 21 personas con su sangre

En 1947 comenzó a funcionar el Miami Serpentarium, un establecimiento que combinaba exhibiciones de reptiles con la producción de veneno para investigación científica. El espectáculo consistía en observar a Haast vestido con una bata blanca mientras sujetaba cuidadosamente la cabeza del animal y hacía que sus colmillos liberaran pequeñas cantidades de veneno sobre un recipiente de vidrio cubierto por una membrana.

El veneno obtenido se enviaba a laboratorios que lo utilizaban para desarrollar antivenenos y estudiar sus posibles aplicaciones médicas. Pero él tenía otro proyecto: experimentar sobre sí mismo para desarrollar una respuesta inmunitaria que lo protegiera frente a determinadas mordeduras.

Haast infectándose el veneno y en su propiedad en Florida año 1996.

Su organismo llegó a desarrollar anticuerpos frente a varios venenos, pero eso no lo convirtió en una persona invulnerable. Con el paso de las décadas sobrevivió a más de 170 accidentes con serpientes venenosas. Algunas lesiones le dejaron daños permanentes en las manos, pero su sangre había adquirido una utilidad inesperada.

Los anticuerpos que desarolló permitieron utilizar su sangre para tratar a personas que habían sufrido mordeduras graves. Según los registros Haast donó sangre para ayudar a 21 pacientes y todos sobrevivieron. En 2006, cuando tenía 95 años, declaró que podría convertirse en un ejemplo de los beneficios del veneno si conseguía cumplir cien años.

Se volvió inmune y vivió hasta los 100 años

El 30 de diciembre de 2010 alcanzó esa edad y aunque murió al año siguiente, dedicó más de seis décadas a trabajar con serpientes para que su sangre se usara en transfusiones de emergencia.