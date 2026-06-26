Así como hay animales buenos, tiernos, malos, buenos con características de malos, hay otros que realmente son todo lo peligroso que uno puede imaginarse. En este sentido, hay un animal con más de 3000 especies en el mundo y de esas, al menos 400 son especialmente venenosas y mortales para el ser humano.
Viscosas, resbaladizas y muy peligrosas, las especies más mortíferas del mundo son las serpientes y algunas entran en la categoría de mortales.
Viscosas, resbaladizas y altamente peligrosas, esta es una de las especies animales más mortíferas del mundo
En el mundo existen más de 11.000 especies de reptiles, de las cuales 3700 son serpientes. Puedes encontrarlas en cualquier tipo de hábitat, desde océanos hasta montañas, desde bosques hasta sabanas y en todos los continentes excepto en la Antártida.
Aunque paradójicamente comparte algunas características con los seres humanos, hay algo a tener en cuenta: son la especie más mortífera que puede existir. Entre ellas se destacan:
Cobra Rey: llega a medir 18,8 pies de largo y el veneno de esta serpiente contiene tanta neurotoxina que puede paralizar y matar a un elefante en pocas horas.
Víbora Escamosa: rápidas como el rayo, tan solo una mordedura de este animal te dejará agonizando, su mordedura se hincha y empiezas a sangrar por la boca, mientras te baja la tensión arterial y se ralentizan los latidos del corazón.
Mamba negra: pueden bombear suficiente veneno en su víctima que con un solo mordisco puede matarte 25 veces. Una mordedura de Mamba Negra es casi 100% mortal y la muerte puede producirse en tan solo 15 minutos.
Además, las serpientes tigres negras, las de cascabel de espalda de diamante oriental y occidental, la cobra filipina, la víbora de hojaldre, la anaconda entre otros miles, también son las más peligrosas.
Curiosidades de las serpientes
- Recargan energía mediante energía solar y dependen completamente de fuentes externas de calor y luz.
- Su piel está hecha de queratina, al igual que las uñas y cabello de las personas.
- Tienen mandíbulas inferiores flexibles que les permiten comer animales que son casi un 100 % más grandes que su propia cabeza.
- Las serpientes huelen con la lengua.
- No tienen párpados.
- Las serpientes tienen una familia muy grande.