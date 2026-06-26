Viscosas, resbaladizas y altamente peligrosas, esta es una de las especies animales más mortíferas del mundo

Hay serpientes que realmente son muy peligrosas. Foto Canva

Aunque paradójicamente comparte algunas características con los seres humanos, hay algo a tener en cuenta: son la especie más mortífera que puede existir. Entre ellas se destacan:

Cobra Rey: llega a medir 18,8 pies de largo y el veneno de esta serpiente contiene tanta neurotoxina que puede paralizar y matar a un elefante en pocas horas.

Víbora Escamosa: rápidas como el rayo, tan solo una mordedura de este animal te dejará agonizando, su mordedura se hincha y empiezas a sangrar por la boca, mientras te baja la tensión arterial y se ralentizan los latidos del corazón.

Mamba negra: pueden bombear suficiente veneno en su víctima que con un solo mordisco puede matarte 25 veces. Una mordedura de Mamba Negra es casi 100% mortal y la muerte puede producirse en tan solo 15 minutos.

Las serpientes son animales maravillosos y muy venenosas. Foto Canva

Además, las serpientes tigres negras, las de cascabel de espalda de diamante oriental y occidental, la cobra filipina, la víbora de hojaldre, la anaconda entre otros miles, también son las más peligrosas.

Curiosidades de las serpientes