El sismo se registró a las 19:09 (hora local; 00:09 GMT del sábado). Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el epicentro estuvo a 30 kilómetros al noroeste de la localidad de Junín, capital de la región homónima, y a 127 kilómetros de profundidad.

Un balance preliminar de las autoridades indicaba que, hasta el momento, no se habían informado daños materiales ni víctimas. El Ministerio del Ambiente (MINAM) pidió a la población mantener la calma y recordó que el Centro Sismológico Nacional (CENSIS) mantiene vigilancia permanente sobre cualquier evento sísmico en el territorio peruano. Por su parte, la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra descartó la posibilidad de un tsunami en el litoral.