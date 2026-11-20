Un terremoto de magnitud 6,7 sacudió este viernes la región peruana de Junín y también se sintió en Quito, la capital de Ecuador, donde las autoridades lo describieron como un ligero movimiento en los edificios más altos.
El sismo se registró a las 19:09 (hora local; 00:09 GMT del sábado). Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el epicentro estuvo a 30 kilómetros al noroeste de la localidad de Junín, capital de la región homónima, y a 127 kilómetros de profundidad.
Un balance preliminar de las autoridades indicaba que, hasta el momento, no se habían informado daños materiales ni víctimas. El Ministerio del Ambiente (MINAM) pidió a la población mantener la calma y recordó que el Centro Sismológico Nacional (CENSIS) mantiene vigilancia permanente sobre cualquier evento sísmico en el territorio peruano. Por su parte, la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra descartó la posibilidad de un tsunami en el litoral.
El temblor también se sintió en Lima, Huánuco y Callao, donde los residentes compartieron videos e imágenes en redes sociales. Vecinos de la zona de Costa Verde reportaron desprendimientos de tierra y rocas en zonas altas, y la caída de material sobre la ruta obligó a detener algunos vehículos. En Huánuco hubo además un derrumbe en la Carretera Central, a la altura de Tomayquichua (distrito de Ambo), que interrumpió el tránsito; el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) confirmó el reporte.
Perú y Ecuador forman parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa zona con forma de herradura que concentra algunas de las principales áreas de subducción del planeta y registra una intensa actividad sísmica.
En pocas palabras
- Terremoto 6,7: Sacudió la región peruana de Junín y se sintió en Ecuador.
- Sin daños mayores: Autoridades pidieron calma y descartaron tsunami; hubo desprendimientos y derrumbes menores.
- Contexto sísmico: Perú y Ecuador forman parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, zona de alta actividad.