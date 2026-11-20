Mariano Echeverría realizó una gran campaña como entrenador. Cuando asumió el equipo estaba en los últimos puestos y lo ubicó en los puestos del Reducido.

Este viernes el plantel realizó su última práctica y luego quedó licenciado hasta los primeros días de diciembre.

Los jugadores del Deportivo Maipú fueron licenciados tras la práctica de este viernes.

El comunicado del Deportivo Maipú

En los canales oficiales el club emitió un comunicado por todo lo que vivido en este 2026. "Desde el club Deportivo Maipú agradecemos a jugadores, cuerpo técnico, colaboradores, y a todas las personas que acompañaron y trabajaron durante este año por su dedicación y compromiso. También extendemos nuestro agradecimiento a nuestros sponsors, socios, hinchas y familias por el acompañamiento y apoyo a lo largo de toda la temporada. Seguimos trabajando y creciendo juntos, con el compromiso de representar estos colores de la mejor manera. ¡Gracias a todos por este año!".