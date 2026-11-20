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La campaña del Deportivo Maipú en la Primera Nacional
Deportivo Maipú en este 2026 tuvo a dos entrenadores. El proceso lo arrancó Alexis Matteo, que dirigió siete partidos y luego asumió Mariano Echevería, quien estuvo al frente del plantel en 30 encuentros. El Cruzado terminó con 52 puntos en la fase regular, producto de 14 triunfos, 10 empates y 12 derrotas.
El equipo maipucino perdía 3 a 1 ante Deportivo Madryn, su arquero Nahuel Galardi sufrió una agresión, pero finalmente la AFA dio el partido por finalizado basándose en el informe del árbitro y el Cruzado quedó eliminado de la competencia.
Alexis Matteo dirigió al Cruzado en el comienzo del 2026.
Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO
Los 7 partidos de Alexis Mateo en el Deportivo Maipú
Primera Rueda
- vs. Agropecuario (de visitante) 1-2
- vs. Atlético Rafaela (L) 2-1
- vs.San Martín de Tucumán (V) -2-2
- vs. Atlanta (V) 1-3
- vs. Midland (L) 0-1
- vs. Godoy Cruz (L)- 0-1
- vs. Quilmes (V) 1-2
El partido por la cuarta fecha se jugó tras la finalización de la primera rueda. El Cruzado se midió con Gimnasia y Tiro de Salta, como local y empataron 0 a 0.
Enzo Pérez le dio jerarquía al Deportivo Maipú, aunque no marcó goles.
Los 30 encuentros de Mariano Echeverría en el Cruzado
Primera rueda:
- vs. Colegiales (L) 3-1
- vs. Patronato (V) 0-0
- vs. Almagro (L)- 1-0
- vs. Gimnasia y Esgrima (J) (V)- 1-1
- vs. Temperley (V)- 5-0
- vs. Nueva Chicago (L) - (1-0)
- vs. San Martín de San Juan (V)-1-2)
- vs. Chacarita (L)- 3-2
- vs. Güemes (V) 0-1
- vs. Tristán Suárez (L) - 0-1
Segunda rueda:
- vs. Agropecuario (L)- 2-0
- vs. Atlético Rafaela (V) -3-1
- vs. San Martín de Tucumán (L)- 0-0
- vs. Gimnasia y Tiro de Salta (V)- 0-1
- vs. Atlanta (L)- 4-2
- vs. Midland (V)- 0-2
- vs. Godoy Cruz (V)- 2-1
- vs Quilmes (L)- 1-0
- vs. Colegiales (V)- 0-1
- vs. Patronato (L) - 0-0
- vs. Almagro (V)- 2-2
- vs. Gimnasia y Esgrima (L)- 1-1
- vs. Temperley (L)- 1-0
- vs. Nueva Chicago (V)- 0-1
- vs. San Martín de San Juan (L)- 1-1
- vs. Chacarita (V)- 0-1
- vs. Güemes (L)- 3-1
- vs. Tristán Suárez (V)- 0-0
- Torneo Reducido- octavos de final- Deportivo Madryn (V) 1-3 el partido fue suspendido a los 37 minutos del segundo tiempo por agresión a Nahuel Galardi y dieron por finalizado el partido.
- Nota: Alexis Matteo dirigió hasta la 8va fecha. Desde la 9na se hizo cargo Mariano Echeverría.