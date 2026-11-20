“Hemos recuperado algunos chicos, estamos bien. Trabajaremos pensando en el partido y en disfrutarlo, no volvernos locos, disfrutar cada minuto. Estaremos ansiosos y cuando arranque el partido lo que importa es estar mejor que ellos y jugar mejor que ellos”, señaló.

La llamativa frase de Arruabarrena para motivar al plantel de Boca

"Tengo jugadores inteligentes, jugadores con los que iría a la guerra a cualquier lugar. Y tengo eso de los Wachiturros, que si tengo que ir a Ucrania o Rusia, desvalijan el armamento nuclear, se lo sacan todo. Así que confiado en lo que tengo y esperando hacer un buen partido", dijo el Vasco riéndose.

"Es una final internacional y es un partido importante. Hay situaciones en el club que llevaron a tener diferentes partidos clave en el semestre. Es importante para el grupo, para mí, para el club. Hay que disfrutar, hay que ser lo que somos y saber cómo llegamos hasta acá”, sostuvo.

"Vemos al rival y lo analizamos, pero nos interesa lo que hacemos nosotros en el campo de juego. Después podemos presionar arriba, contragolpear o ir al palo-palo, pero no diré nada cómo jugamos", dijo Arruabarrena. "Vemos al rival y lo analizamos, pero nos interesa lo que hacemos nosotros en el campo de juego. Después podemos presionar arriba, contragolpear o ir al palo-palo, pero no diré nada cómo jugamos", dijo Arruabarrena.