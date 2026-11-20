El club inglés le dio la bienvenida en sus redes sociales y el ex jugador de la Selección argentina dijo: "Estoy emocionado de estar aquí. Es un honor. Es un privilegio estar en este increíble club. Espero con ansias comenzar a trabajar".

Este domingo, 22 de noviembre, tendrá su primera experiencia al frente de los Diablos Rojos. Será ante Liverpool, en Anfield, a partir de las 13.30 (hora de Argentina).

Pochettino deberá, rápidamente, poner manos a la obra. Manchester United está complicado. Está en zona de descenso, ocupando el 18º puesto de la tabla con apenas ocho puntos en diez jornadas.