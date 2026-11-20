En el entrenamiento, Arruabarrena comenzó a despejar la única duda que posee sobre el once que irá desde el arranque ante Atlético Minero en la final de la Copa Sudamericana. El 98% del equipo sale prácticamente de memoria, sin embargo la incógnita pasa por el futbolista que acompañará a Sebastián Villa y a Miguel Merentiel en el ataque.

Tres nombres aparecen para ese puesto pero el Vasco parece haber comenzado a esclarecer su decisión. En el inicio de la práctica apareció en ese lugar Tomás Aranda, quien ya viene sumando minutos luego de recuperarse de su fractura de peroné. Promediando el ensayo, el juvenil se fue reemplazado por Alan Velasco. El tercer futbolista que pelea por ese lugar (aunque un poco más relegado que los dos primeros) es Leonel Flores.

Aranda podría ir desde el arranque en la final de la Copa Sudamericana.

El resto del equipo es el que sale de memoria: Álvaro Montero en el arco; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco en defensa; Leandro Paredes, Milton Delgado y Santiago Ascacíbar en el mediocampo; Miguel Merentiel y Sebastián Villa en el ataque.

Boca entrenará nuevamente este viernes en el mismo horario y allí Rodolfo Arruabarrena terminará de definir si Tomás Aranda se mete definitivamente en el once titular para jugar ante Atlético Mineiro el próxio sábado desde las 19.30 en la final de la Sudamericana.