En el marco de la fecha 18, última de la fase regular del Torneo Proyección Clausura 2026 Gimnasia y Esgrima logró un triunfazo como visitante ante Argentinos Juniors por 3 a 2 y clasificó a los cuartos de final en el Grupo A.
Gimnasia y Esgrima le ganó a Argentinos Juniors en la última fecha del Torneo Proyección Clausura y se clasificó a los cuartos de final
En el marco de la fecha 18, última de la fase regular del Torneo Proyección Clausura 2026 Gimnasia y Esgrima logró un triunfazo como visitante ante Argentinos Juniors por 3 a 2 y clasificó a los cuartos de final en el Grupo A.
El equipo mensana, dirigido por Luciano Cipriani, enfrentará en la próxima instancia a Independiente de Avellaneda.
De los tres equipos mendocinos en la competencia el Lobo fue el único que se clasificó a la siguiente instancia ya que Godoy Cruz finalizó sexto en el Grupo A tras perder 1a 0 frente a Aldosivi, como visitante, mientras que Independiente Rivadavia terminó 13ro en el Grupo B y se despidió perdiendo como local por 2 a 0 ante Platense.
Gimnasia y Esgrima ganó 3 a 2 ante Argentinos, como visitante, en un partido en el que el Bicho arrancó ganando con el tanto que marcó Tobías Machado a los 15' del primer tiempo.
El Lobo lo dio vuelta con los goles de Luca Orellano y Tiziano De Stéfano a los 19' y 22' del segundo tiempo. Luego, a los 26' lo empató Jeremías Correale para los locales y a los 43' Lautaro Rivarola le dio la victoria al Lobo del Parque.
El Lobo jugó 18 partidos en el Torneo Proyección Clausura 2026 y para clasificarse entre los 8 mejores equipos ganó 9 partidos, empató 5 y perdió 4.
Las series serán a un solo partido en el campo del mejor clasificado y en caso de igualdad en los 90 minutos, habrá alargue y si se mantiene el empate se ejecutarán penales.
Racing se consagró campeón del Apertura y jugará el Trofeo de Campeones contra el vencedor del Clausura.