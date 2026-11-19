Gimnasia y Esgrima le ganó a Argentinos de manera agónica

Gimnasia y Esgrima ganó 3 a 2 ante Argentinos, como visitante, en un partido en el que el Bicho arrancó ganando con el tanto que marcó Tobías Machado a los 15' del primer tiempo.

El Lobo lo dio vuelta con los goles de Luca Orellano y Tiziano De Stéfano a los 19' y 22' del segundo tiempo. Luego, a los 26' lo empató Jeremías Correale para los locales y a los 43' Lautaro Rivarola le dio la victoria al Lobo del Parque.

Tiziano De Stéfano, uno de los goleadores de Gimnasia y Esgrima.

La campaña del Lobo en Torneo Proyección Clausura 2026

El Lobo jugó 18 partidos en el Torneo Proyección Clausura 2026 y para clasificarse entre los 8 mejores equipos ganó 9 partidos, empató 5 y perdió 4.

Los cruces de cuartos de final

Independiente de Avellaneda vs. Gimnasia y Esgrima

Talleres de Córdoba vs. Estudiantes

Lanús vs. River

Vélez vs. Boca

Las series serán a un solo partido en el campo del mejor clasificado y en caso de igualdad en los 90 minutos, habrá alargue y si se mantiene el empate se ejecutarán penales.

Racing se consagró campeón del Apertura y jugará el Trofeo de Campeones contra el vencedor del Clausura.