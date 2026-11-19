"La fortaleza de este grupo fue muy importante para afrontar todos los partidos. Se vio un equipo muy unido que dejó todo en todos lados y tuvimos el premio con el ascenso", agregó.

El pampeano llegó al Tomba y se presentó con un gol contra Defensores de Belgrano: "Desde el primer día en que llegué me sentí muy cómodo. Me han tratado muy bien tanto mis compañeros como la gente del club. Vine a esta institución a tener continuidad, me dieron mucha confianza y estoy muy contento por esta etapa en el club".

Benjamín habló de su continuidad en Godoy Cruz y reconoció: "Obviamente me gustaría quedarme a jugar en Primera, pero es una situación que no depende de mí".

La motivación de Pablo De Muner

Benjamín Schamine fue dirigido por el entrenador Pablo De Muner en Defensa y Justicia y sobre el DT reconoció: "Es un entrenador que entiende muy bien el juego y sabe manejar bien los grupos. Lo conozco porque me había dirigido y siempre nos dio mucha confianza".