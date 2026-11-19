Benjamín Schaminine fue uno de los refuerzos que llegaron a Godoy Cruz en este 2026 y se transformó en una pieza clave para alcanzar el ascenso a la máxima categoría.
Benjamín Schamine fue clave en el ascenso de Godoy Cruz a la máxima categoría del fútbol argentino, tras ganarle a Tristán Suárez en la cancha de Belgrano
Benjamín Schaminine fue uno de los refuerzos que llegaron a Godoy Cruz en este 2026 y se transformó en una pieza clave para alcanzar el ascenso a la máxima categoría.
El volante pampeano llegó desde O'Higgins de Chile, expresó su felicidad por formar parte del plantel campeón y por haberse ganado un lugar en la consideración de Pablo De Muner.
"Es algo único haber podido lograr este ascenso. Nos costó mucho, fue mucho esfuerzo y estamos muy contentos por este logro que es lo más lindo que me pasó en mi carrera. La clave fue no bajar nunca los brazos y tirar todos para el mismo lado: jugadores, dirigentes e hinchas, todos fuimos para la misma dirección", reconoció.
"La fortaleza de este grupo fue muy importante para afrontar todos los partidos. Se vio un equipo muy unido que dejó todo en todos lados y tuvimos el premio con el ascenso", agregó.
El pampeano llegó al Tomba y se presentó con un gol contra Defensores de Belgrano: "Desde el primer día en que llegué me sentí muy cómodo. Me han tratado muy bien tanto mis compañeros como la gente del club. Vine a esta institución a tener continuidad, me dieron mucha confianza y estoy muy contento por esta etapa en el club".
Benjamín habló de su continuidad en Godoy Cruz y reconoció: "Obviamente me gustaría quedarme a jugar en Primera, pero es una situación que no depende de mí".
Benjamín Schamine fue dirigido por el entrenador Pablo De Muner en Defensa y Justicia y sobre el DT reconoció: "Es un entrenador que entiende muy bien el juego y sabe manejar bien los grupos. Lo conozco porque me había dirigido y siempre nos dio mucha confianza".