Barty superó a Delpo en la decisión final.

El tandilense ya había quedado fuera en la anterior votación, donde el suizo Roger Federer fue el galardonado.

La oceánica ostenta 3 títulos de Grand Slam en singles (Roland Garros 2019, Wimbledon 2021 y Abierto de Australia 2022) y alcanzó el número 1 del mundo en 2019, manteniéndose en la cima durante 121 semanas. También sumó un título de dobles en el US Open 2018.

El presente de Juan Martín Del Potro tras la votación

Para Juan Martín Del Potro, es la segunda vez que queda a las puertas de ingresar al prestigioso Salón de la Fama.

El tenista argentino, campeón del US Open 2009 y considerado uno de los más importantes de la historia nacional, permanecerá en la categoría de jugadores por dos años más, según el reglamento, hasta poder ser elegido.

Vilas, en 1991, y Gabriela Sabatini, en 2006, son los únicos argentinos que hasta ahora lograron ser incluidos en el Salón de la Fama.

La votación para la categoría de Jugador exige un mínimo del 75% de los votos afirmativos del grupo de votación, compuesto por periodistas, historiadores y miembros de la entidad.