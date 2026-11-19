La australiana Ashleigh Barty fue elegida para ingresar en el Salón de la Fama del Tenis Internacional en 2027, superando en la votación a Juan Martín del Potro.
Juan Martín Del Potro no fue seleccionado para ingresar al Salón de la Fama del tenis en 2027, una mujer recibirá el histórico reconocimiento.
La australiana Ashleigh Barty fue elegida para ingresar en el Salón de la Fama del Tenis Internacional en 2027, superando en la votación a Juan Martín del Potro.
La ceremonia de incorporación se realizará en Newport, Rhode Island, del 26 al 28 de agosto del próximo año.
Barty, que se retiró sorpresivamente en 2022 con 25 años y en la cima del ranking WTA, se impuso en la elección a pesar de que Del Potro había ganado el voto de los fanáticos en la web, lo que le otorgó un 3% extra.
El tandilense ya había quedado fuera en la anterior votación, donde el suizo Roger Federer fue el galardonado.
La oceánica ostenta 3 títulos de Grand Slam en singles (Roland Garros 2019, Wimbledon 2021 y Abierto de Australia 2022) y alcanzó el número 1 del mundo en 2019, manteniéndose en la cima durante 121 semanas. También sumó un título de dobles en el US Open 2018.
Para Juan Martín Del Potro, es la segunda vez que queda a las puertas de ingresar al prestigioso Salón de la Fama.
El tenista argentino, campeón del US Open 2009 y considerado uno de los más importantes de la historia nacional, permanecerá en la categoría de jugadores por dos años más, según el reglamento, hasta poder ser elegido.
Vilas, en 1991, y Gabriela Sabatini, en 2006, son los únicos argentinos que hasta ahora lograron ser incluidos en el Salón de la Fama.
La votación para la categoría de Jugador exige un mínimo del 75% de los votos afirmativos del grupo de votación, compuesto por periodistas, historiadores y miembros de la entidad.