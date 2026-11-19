Los Pumas 7s están listos para comenzar la temporada 2026/27 del Circuito Mundial de Seven, que tendrá su puntapié inicial en Dubai el próximo 28 y 29 de noviembre.
Los Pumas 7s están listos para comenzar la temporada 2026/27 del Circuito Mundial de Seven, que tendrá su puntapié inicial en Dubai
Los Pumas 7s están listos para comenzar la temporada 2026/27 del Circuito Mundial de Seven, que tendrá su puntapié inicial en Dubai el próximo 28 y 29 de noviembre.
La primera gira será de más de dos semanas dado que a la siguiente semana del torneo en Emiratos Árabes Unidos, le sigue la competencia en Ciudad del Cabo (5 y 6 de diciembre).
Al igual que en 2025/26, el Circuito tendrá 6 etapas de temporada regular y 3 de finales (SVNS World Championship). Los primeros 6 torneos se disputarán con los 8 mejores equipos, mientras que a los 3 eventos decisivos se sumarán los 4o mejores seleccionados del SVNS 2 para alcanzar la cifra de 12 equipos. El equipo que más puntos sume en los 3 torneos finales será el campeón.
Los Pumas 7s es uno de los seleccionados que actuará en esta versión del SVNS 2026/27 junto a Sudáfrica, Nueva Zelanda, España, Australia, Fiji, Francia y Estados Unidos, el cual ascendió la última temporada y relegó a Gran Bretaña al SVNS 2.
Un fuerte atractivo que tendrá esta temporada es que los primeros 4 equipos de la tabla del SVNS World Championship, excluyendo al país anfitrión (Estados Unidos), asegurarán cada uno una plaza para los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.
Por otra parte, en 2027 de celebrarán los Juegos Panamericanos de Lima, que se desarrollarán del 23 de julio al 8 de agosto.
SVNS Series
SVNS World Championship
Grupos
Fixture Los Pumas 7s
sábado 28 de noviembre
*Los partidos están en HORA ARGENTINA y se podrán ver por Disney Plus
En lo que respecta al plantel para la primera gira de la temporada que comienza, se destaca la convocatoria de Luca Juliano, jugador de La Plata que podrá tener su debut absoluto con la camiseta de Los Pumas 7s. A su vez, Francisco Calello, jugador de San Cirano, que si bien ya debutó en el Sudamericano de Córdoba, podrá tener su bautismo en el Circuito Mundial. No pudo ser tenido en cuenta por lesión el rosarino Pedro de Haro.
Los convocados para Dubai y Ciudad del Cabo