Los Pumas 7s es uno de los seleccionados que actuará en esta versión del SVNS 2026/27 junto a Sudáfrica, Nueva Zelanda, España, Australia, Fiji, Francia y Estados Unidos, el cual ascendió la última temporada y relegó a Gran Bretaña al SVNS 2.

Los Pumas 7s en la temporada pasada

Marcos Moneta fue el tryman con 47 conquistas.

Luciano González integró el Dream Team del año.

Los Pumas 7s obtuvieron 4 medallas (Plata en Ciudad del Cabo y Hong Kong, Bronce en Nueva York y Valladolid)

obtuvieron 4 medallas (Plata en Ciudad del Cabo y Hong Kong, Bronce en Nueva York y Valladolid) Finalizaron el World Championship en la 5ta posición.

8 jugadores tuvieron su debut en el Circuito: Juan Patricio Batac, Eliseo Morales, Valentín Maldonado, Martiniano Arrieta, Sebastián Dubuc, Pedro de Haro, Timoteo Silva y Mateo Fossati.

Rumbo a Los Ángeles 2028

Un fuerte atractivo que tendrá esta temporada es que los primeros 4 equipos de la tabla del SVNS World Championship, excluyendo al país anfitrión (Estados Unidos), asegurarán cada uno una plaza para los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Por otra parte, en 2027 de celebrarán los Juegos Panamericanos de Lima, que se desarrollarán del 23 de julio al 8 de agosto.

Calendario 2026/27

SVNS Series

28 y 29 de noviembre Dubái

5 y 6 de diciembre Ciudad del Cabo

30 y 31 de enero Singapur

6 y 7 de febrero Perth

6 y 7 de marzo Vancouver

13 y 14 de marzo Nueva York

SVNS World Championship

9 al 11 de abril Hong Kong

21 al 23 de mayo Valladolid

28 al 30 de mayo Bordeaux

El seven de Dubai

Grupos

A: Argentina, Australia, Sudáfrica y Estados Unidos

B: Fiji, Francia, Nueva Zelanda y España

Fixture Los Pumas 7s

sábado 28 de noviembre

04:52 horas vs Sudáfrica

07:33 horas vs Estados Unidos

12:16 horas vs Australia

*Los partidos están en HORA ARGENTINA y se podrán ver por Disney Plus

El plantel de Los Pumas 7s para ir a Dubai y Ciudad del Cabo

En lo que respecta al plantel para la primera gira de la temporada que comienza, se destaca la convocatoria de Luca Juliano, jugador de La Plata que podrá tener su debut absoluto con la camiseta de Los Pumas 7s. A su vez, Francisco Calello, jugador de San Cirano, que si bien ya debutó en el Sudamericano de Córdoba, podrá tener su bautismo en el Circuito Mundial. No pudo ser tenido en cuenta por lesión el rosarino Pedro de Haro.

Los convocados para Dubai y Ciudad del Cabo