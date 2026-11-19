Cuando el reloj apenas superaba las 8 de la mañana de este jueves, médicos y oficiales de la Unidad Antidopaje de la CONMEBOL irrumpieron en el Hotel Estelar Alto Prado de Barranquilla para realizar un control sorpresivo sobre la delegación de Boca.
Giro inesperado en la concentración de Boca: la medida de CONMEBOL antes de la gran final
En la antesala de la definición de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, el plantel Xeneize recibió una visita imprevista en Barranquilla
La escena tomó por asalto el descanso del grupo comandado por Rodolfo Arruabarrena, que había diagramado una mañana distendida antes de saltar al campo de juego en el entrenamiento vespertino. Se produjo un lógico revuelo interno en medio de la concentración previa a la gran final de la Copa Sudamericana.
Doping sorpresa en Boca: un protocolo que también alcanzará a Atlético Mineiro
De los 33 futbolistas que integran la delegación Xeneize en Colombia, exactamente 23 jugadores fueron elegidos mediante sorteo para someterse a la toma de muestras correspondientes. Más allá del impacto inicial que provocó el movimiento en los pasillos del hotel, desde la organización remarcaron que se trata de una práctica habitual estipulada dentro del reglamento disciplinario y sanitario para esta instancia.
Lejos de tratarse de una medida aislada o dirigida exclusivamente hacia el conjunto argentino, CONMEBOL aplica este tipo de controles fuera de competencia para garantizar la transparencia deportiva en la previa de las finales.
Superado el trámite matutino, Boca retomó su hoja de ruta habitual. El cuerpo técnico mantiene el foco puesto en la práctica vespertina, prevista precisamente en el horario del partido para terminar de ajustar detalles tácticos y adaptar el físico al rigor climático del Caribe colombiano.
Todo listo para el sábado en Barranquilla
Con el operativo antidoping ya superado y sin sobresaltos para el grupo, el Xeneize entra en la recta final de su preparación. El duelo ante el conjunto brasileño por el título de la Copa Sudamericana se disputará este sábado 21 de noviembre desde las 19.30 (hora de Argentina) en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, escenario donde el equipo de Arruabarrena buscará dar el golpe y sumar una nueva estrella internacional a sus vitrinas.
En pocas palabras
- Control Antidoping Sorpresivo: la CONMEBOL realizó un control antidoping inesperado a 23 jugadores de Boca Juniors en Barranquilla.
- Protocolo Habitual: la medida es una práctica estándar de la CONMEBOL antes de las finales para garantizar la transparencia deportiva.
- Preparación Continúa: Boca retomó su rutina tras el control y se enfoca en el partido definitorio del sábado.