Lejos de tratarse de una medida aislada o dirigida exclusivamente hacia el conjunto argentino, CONMEBOL aplica este tipo de controles fuera de competencia para garantizar la transparencia deportiva en la previa de las finales.

23 jugadores fueron elegidos para realizar la prueba antidoping.

Superado el trámite matutino, Boca retomó su hoja de ruta habitual. El cuerpo técnico mantiene el foco puesto en la práctica vespertina, prevista precisamente en el horario del partido para terminar de ajustar detalles tácticos y adaptar el físico al rigor climático del Caribe colombiano.

Todo listo para el sábado en Barranquilla

Con el operativo antidoping ya superado y sin sobresaltos para el grupo, el Xeneize entra en la recta final de su preparación. El duelo ante el conjunto brasileño por el título de la Copa Sudamericana se disputará este sábado 21 de noviembre desde las 19.30 (hora de Argentina) en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, escenario donde el equipo de Arruabarrena buscará dar el golpe y sumar una nueva estrella internacional a sus vitrinas.