Cientos de hinchas esperaron la llegada de la delegación en la puerta del hotel. Una escuela local de fútbol con el nombre de Xeneize acopió niños entre la multitud con la esperanza de que éstos pudieran encontrarse con sus ídolos. Se vivió un verdadero clima festivo entre argentinos que viajaron hasta Barranquilla y colombianos que se movilizaron para ver a uno de los equipos más populares del continente.

El plantel fue recibido entre banderas y cánticos como una muestra de lo que será el apoyo en la cancha el próximo sábado. Además del recibimiento, los hinchas tendrán otros dos encuentros con los jugadores de Boca. El jueves se realizará un banderazo en Cartagena (donde se han hospedado la mayoría de los hinchas), a las 21 horas de Argentina y 19 de Colombia. Asimismo el viernes, en el mismo horario, será llevará a cabo otro en Barranquilla, donde se espera otra multitudinaria convocatoria para alentar al Xeneize.

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Por su parte, Boca se entrenará jueves y viernes en el viejo estadio de Junior, con la mirada puesta en el compromiso que definirá al próximo campeón de la Copa Sudamericana.