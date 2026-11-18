Ante la consulta del cronista sobre qué ocurriría si Lionel Messi lo llamara para jugar en el Inter Miami, el ahora ex volante fue tajante: “No, ya está decidido que no”.

Además, descartó iniciar una carrera como entrenador en el corto plazo: “Por ahora no tengo pensado ser director técnico”. A su vez reveló cuál es su nueva pasión: el golf. “Le estoy dando con todo. Ahora vamos a empezar a entrenar, así que vamos a dedicarnos a eso”, afirmó.

Su última experiencia en el fútbol profesional fue con la camiseta de Defensa y Justicia, club con el que rescindió contrato a mitad de año tras disputar 11 partidos. Previamente, había cumplido un segundo ciclo de dos años en Newell’s, con un rendimiento que fue de mayor a menor.

La trayectoria de Éver Banega

Boca 2007-08

2007-08 Valencia (España) 2008-14

Atlético de Madrid (España) 2008-09

Newell's 2014

Sevilla (España) 2014-16

Inter (Italia) 2016-17

Sevilla (España) 2017-20

Al-Shabab (Arabia) 2020-24

Newell's 2024-25

Defensa y Justicia 2026-Act.

Selección argentina 2008-2018 (jugó 65 partidos)

Ganó un título con el Valencia, 3 con el Sevilla, uno con Boca, el Mundial Sub 20 y el Oro olímpico en Beijing.