Un enjambre de abejas atacó a un trabajador municipal mientras realizaba tareas de corte de pasto en la Escuela Secundaria Los Guayacanes, en la localidad de Juan Bautista Alberdi, en Tucumán.
El incidente, ocurrido durante el horario escolar, activó de inmediato los protocolos de emergencia y obligó a evacuar de manera preventiva a toda la comunidad educativa.
El ruido y la agitación en el predio alertaron al director del establecimiento, Juan Carlos Burela, quien salió rápidamente a socorrer al operario que manejaba el tractor.
En ese intento por asistirlo, el propio directivo también sufrió varias picaduras. 'Estaba tratando de ayudar al hombre del tractor. Dentro de todo fue poco, y gracias a Dios no soy alérgico', relató más tarde, con alivio tras el mal momento.
Según explicó Burela, el desmalezado es una labor rutinaria en la institución y nunca antes se habían enfrentado a un episodio de estas características. Evidentemente las abejas se sintieron atacadas cuando el tractor pasó por su lugar y por eso atacaron al empleado municipal.
Ante la gravedad de la situación y para evitar riesgos mayores, las autoridades escolares actuaron con celeridad y dispusieron la evacuación preventiva de alumnos, docentes y personal no docente, quienes abandonaron las aulas de forma ordenada mientras aguardaban la llegada de los refuerzos.
Minutos después, una ambulancia arribó al lugar para brindar asistencia médica al trabajador municipal afectado, al tiempo que dotaciones de Bomberos desplegaron un operativo especial para controlar al enjambre y asegurar el perímetro.
Con la situación bajo control, el director se encargó de llevar tranquilidad a las familias, confirmando que tanto los estudiantes como los profesores se encontraban en perfecto estado de salud. La jornada concluyó con un gran susto, pero con la certeza de que la rápida reacción evitó consecuencias mayores en el predio escolar.
En pocas palabras
- Enjambre de abejas: atacó a un trabajador municipal mientras cortaba el pasto en una escuela de Tucumán.
- Evacuación escolar: la comunidad educativa fue evacuada de forma preventiva por seguridad.
- Asistencia y control: Bomberos y ambulancia acudieron al lugar para asistir al herido y controlar el enjambre.