En ese intento por asistirlo, el propio directivo también sufrió varias picaduras. 'Estaba tratando de ayudar al hombre del tractor. Dentro de todo fue poco, y gracias a Dios no soy alérgico', relató más tarde, con alivio tras el mal momento.

Según explicó Burela, el desmalezado es una labor rutinaria en la institución y nunca antes se habían enfrentado a un episodio de estas características. Evidentemente las abejas se sintieron atacadas cuando el tractor pasó por su lugar y por eso atacaron al empleado municipal.

Ante la gravedad de la situación y para evitar riesgos mayores, las autoridades escolares actuaron con celeridad y dispusieron la evacuación preventiva de alumnos, docentes y personal no docente, quienes abandonaron las aulas de forma ordenada mientras aguardaban la llegada de los refuerzos.

Minutos después, una ambulancia arribó al lugar para brindar asistencia médica al trabajador municipal afectado, al tiempo que dotaciones de Bomberos desplegaron un operativo especial para controlar al enjambre y asegurar el perímetro.

Con la situación bajo control, el director se encargó de llevar tranquilidad a las familias, confirmando que tanto los estudiantes como los profesores se encontraban en perfecto estado de salud. La jornada concluyó con un gran susto, pero con la certeza de que la rápida reacción evitó consecuencias mayores en el predio escolar.