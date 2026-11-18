Con franqueza, el futbolista surgido de la cantera de Boca manifestó: "Lo entiendo porque es la mejor selección del mundo, pero soy jugador de fútbol y uno siempre quiere jugar".

"No estás tan contento cuando no jugás, pero soy consciente que esta es la mejor selección del mundo y poder estar, compartir y vivir esto con mis compañeros también me pone contento", sumó el Colo, quien acumula siete partidos con la Selección argentina.

Qué dijo sobre la final que jugará Boca

Antes de embarcar, el defensor también fue consultado por la final de la Copa Sudamericana que protagonizarán Boca y Atlético Mineiro este sábado.

Sin querer entrar en detalles, dejó en claro su postura a la distancia: "Siempre sigo a Boca, no quiero hablar mucho de la final, solo espero y deseo lo mejor para Boca".