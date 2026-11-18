Más allá lejos en el tiempo la Selección campeona del mundo en Qatar 2022 afrontará la Copa América 2028 y el Mundial 2030.

Excepto por el tercer parate, en el que se podrán disputar hasta cuatro partidos preparatorios en un lapso de 16 días, el resto serán fechas dobles. Esto significa que Argentina tendrá la posibilidad de jugar hasta diez compromisos.

¿Se viene un amistoso de la Selección argentina ante Brasil?

El 2027 podría abrirse para Argentina con un amistoso ante Brasil. Ambos no se enfrentan de forma amistosa desde noviembre de 2019, cuando la Selección le ganó 1-0 en el Al-Awwal Park de Arabia Saudita con gol de Messi.

Argentina ya está clasificada a la próxima Copa del Mundo por ser una de las anfitrionas del continente (al igual que Uruguay y Paraguay), pero de todas formas afrontará las Eliminatorias Sudamericanas.

El certamen podría comenzar en junio o en septiembre del 2027, y hasta habría un cambio de formato, similar al de la Nations League, con un final four y un título en juego.

Además no hay fecha para la Finalissima ante España, suspendida en marzo por los conflictos bélicos en Medio Oriente y por el desacuerdo entre la AFA y la RFEF sobre la sede.