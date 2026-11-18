"Fue un cúmulo de cosas importantes que pasaron, y se logró el armado de un grupo espectacular. Todos los refuerzos sumaron y rindieron. Gracias a Dios había que volver de alguna manera porque no podíamos estar a donde habíamos caído", agregó el presidente de Godoy Cruz.

Finalmente, José Mansur envió un saludo especial a quienes lo acompañaron en una temporada complicada a nivel deportivo. "Se lo dedico a la gente de Godoy Cruz. A mi familia, a mis hijos, a todos, que realmente pasaron un año muy difíci, porque a nadie le gustaba la situación, esa es la verdad".

La continuidad de Pablo De Muner en Godoy Cruz

La consulta obligada fue por la continuidad del entrenador Pablo De Muner, que logró encauzar al equipo en un momento complicado de la temporada. Al respecto, Mansur expresó: "No quisimos nunca hablar nada, no había que pensar nada hasta no concretar el objetivo. Ya quedé en juntarme con él esta semana, va a ser la intención nuestra obviamente que siga. Me encantaría que siga".

De Muner ya había anticipado su deseo de dirigir en la Primera División, donde su único antecedente fue en Defensa y Justicia entre mediados de 2024 y 2025 (en donde disputó fase de grupos de Copa Sudamericana).